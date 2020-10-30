Первого заместителя директора порта Южный взяли под стражу

Первого заместителя директора порта Южный взяли под стражу

Высший антикоррупционный суд применил к первому заместителю директора ГП "Морской торговый порт "Южный", которого подозревают в организации коррупционной схемы, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 21,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook. 

Срок действия меры пресечения - 60 суток, который считается со дня задержания - с 27 октября 2020.

"В случае внесения залога, на подозреваемого также возлагаются процессуальные обязанности. В частности, он обязан носить электронное средство контроля (браслет). Он также должен сдать в соответствующие органы государственной власти паспорта и другие документы, которые дают право на въезд и выезд с территории Украины.

Срок действия постановления в части возложенных обязанностей - до 26 декабря 2020 включительно", - говорится в повидоленни.

Кроме этого, ВАКС отправил под круглосуточный домашний арест еще одну подозреваемую по делу.

Срок действия меры пресечения - до 26 декабря 2020 включительно.

Как сообщалось, 27 октября детективы Национального бюро разоблачили 11 человек в организации коррупционной схемы, по которой государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный" понесло более 47 млн грн убытков.

Среди организаторов схемы – действующие и бывшие должностные лица ГП "МТП "Южный".

МинПром

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