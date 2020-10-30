Первого заместителя директора порта Южный взяли под стражу

Высший антикоррупционный суд применил к первому заместителю директора ГП "Морской торговый порт "Южный", которого подозревают в организации коррупционной схемы, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 21,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook.



Срок действия меры пресечения - 60 суток, который считается со дня задержания - с 27 октября 2020.



"В случае внесения залога, на подозреваемого также возлагаются процессуальные обязанности. В частности, он обязан носить электронное средство контроля (браслет). Он также должен сдать в соответствующие органы государственной власти паспорта и другие документы, которые дают право на въезд и выезд с территории Украины.



Срок действия постановления в части возложенных обязанностей - до 26 декабря 2020 включительно", - говорится в повидоленни.



Кроме этого, ВАКС отправил под круглосуточный домашний арест еще одну подозреваемую по делу.



Срок действия меры пресечения - до 26 декабря 2020 включительно.



Как сообщалось, 27 октября детективы Национального бюро разоблачили 11 человек в организации коррупционной схемы, по которой государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный" понесло более 47 млн грн убытков.



Среди организаторов схемы – действующие и бывшие должностные лица ГП "МТП "Южный".



МинПром