Кличко назвал три места, где могут развернуть мобильные госпитали в Киеве

Киев подготовил почти 3100 коек в коммунальных медучреждениях. Заполненность их сегодня - 66%.

Кличко назвал три места, где могут развернуть мобильные госпитали в Киеве
Фото: КГГА

В Киеве мобильные госпитали для больных коронавирусом могут развернуть во Дворце спорта, Национальном Экспоцентре Украины или в Международном выставочном центре.

Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

"Вариантами для развертывания инфекционного госпиталя для больных COVID-19 город предложил три объекта в столице. Это Дворец спорта, Национальный Экспоцентр Украины или Международный выставочный центр. И мы ждем выводов профильных научных учреждений и предложений их специалистов по организации работы предложенных объектов. Если в каком-то из них придется разворачивать мобильный госпиталь", - написал Кличко.

По его словам, город самостоятельно подготовил уже почти 3100 коек в коммунальных медучреждениях. Заполненность их сегодня - 66%.

"Городская власть неоднократно обращалась к правительству и Министерству здравоохранения, чтобы киевлян, больных коронавирусом, принимали в государственных и ведомственных медучреждениях. Где 11 тыс. коек и квалифицированный персонал. Ответы, подчеркну, мы до сих пор так и не получили. Я убежден: сначала мы должны использовать те возможности, которые есть на базе медицинских учреждений. А потом уже, в случае необходимости, разворачивать мобильные госпитали", - добавил мэр столицы.

Кличко также отметил, что в Департаменте здравоохранения КГГА - по запросу Министерства здравоохранения - подготовили расчеты по возможной работе мобильного госпиталя. И Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций города предоставил их Минздраву.

Напомним, сегодня в Киеве впервые обнаружили почти 750 новых больных ковидом за сутки. В столичных больницах - 1 857 больных коронавирусом.

В Украине за минувшие сутки госпитализировано рекордное количество пациентов с COVID-19 - 1 140. 29 октября коронавирус подтвердили у 8 312 человек, 173 пациента с COVID-19 умерли, 3 394 выздоровели.

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