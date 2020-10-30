Украина все еще на пути к худшему сценарию распространения COVID-19 - моделирование КШЭ

До сих пор сохраняется опасность того, что к концу года от коронавируса умрут 20 тыс. украинцев.

В Украине в 64 из 117 опорных по коронавирусу больницах первой волны на 100% заполнены все места, отведенные для пациентов с ковидом.

В 12 других больницах пациентов с коронавирусом госпитализируют в другие отделения. Украина все еще на пути к худшему сценарию распространения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные нового моделирования Киевской школы экономики.

Отмечается, что все области, кроме Сумской, не контролируют вспышки заболеваемости. Центрами активных вспышек коронавируса по состоянию на 29 октября являются Луганская, Житомирская, Хмельницкая и Кировоградская области. На этой неделе к ним присоединились четыре новых области - Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

"Ситуация в Украине критическая, поскольку ни одна из областей не контролирует распространение коронавируса. Кировоградская область за две недели переместилась из зоны контролируемой вспышки в зону активной вспышки. В Житомирской и Черновицкой - наибольший прирост новых случаев за неделю. Только Сумская область демонстрирует тенденцию к стабилизации" , - комментирует ситуацию в регионах руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

Вместе с этим возрастает нагрузка на систему здравоохранения. За прошедшую неделю 18 дополнительных больниц начали принимать больных COVID-19, но количество больниц с безопасным уровнем загрузки больными уменьшается. На этой неделе их 55% (250 больниц), а на прошлой их было 68% (298 больниц).

Киевская школа экономики не изменила выводы о том, что к концу года от коронавируса в Украине могут умереть до 20 тысяч человек. На сегодня в Украине умерли более 7 тысяч.

Напомним, что 15 октября Киевская школа экономики обнародовала результаты моделирования, согласно которым к концу года коронавирус отнимет до 20 тысяч жизней украинцев. Также отмечалось, что уже с ноября в Украине могут регистрировать до 10 тыс. новых случаев.

Вчера показатель заболеваемости в Украине впервые превысил отметку в 8 тыс. - на протяжении 29 октября лабораторно подтвердили 8 312 новых случаев коронавируса. 173 пациента с COVID-19 умерли, 3 394 удалось побороть недуг.