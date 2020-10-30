?Украинская сторона в ТКГ расценивает обострение на Донбассе как "инцидент, приведший к трагическим последствиям", - Арестович

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе рассматривают обстрелы со стороны роSSийских оккупационных войск в районе Водяного Донецкой области как попытку срыва договоренностей об устойчивом режиме прекращения огня и инициирует экстренное заседание рабочей группы по вопросам безопасности.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отмечается, что украинская сторона "задействовала координационные механизмы в пределах ТКГ с ОБСЕ и роSSийской стороной" и с их помощью прекратила обстрелы.

"Представители незаконных вооруженных формирований вчера открыли прицельный огонь по позициям украинских войск в районе Водяного. В результате таких действий ранен один и убиты два наших военных. Кроме того, к северу от Золотого-4 противник с помощью беспилотника сбросил гранату ВОГ-25 на наши позиции, из-за чего один украинский военный получил множественные ранения", - заявил советник по вопросам информационной политики украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Он добавил, что утром 30 октября боевики продолжили прицельные обстрелы.

"Представители украинской делегации в рабочей группе по вопросам безопасности ТКГ квалифицируют это как инцидент, который, во-первых, привел к трагическим последствиям, а во-вторых, как имеющий признаки сознательной эскалации конфликта и нацеленный на целенаправленный срыв договоренностей об устойчивом режиме прекращения огня, который продолжается с 27 июля", - отметил советник.

"Также мы сейчас инициировали экстренное заседание рабочей группы по безопасности и ждем ответа от роSSийской стороны и от ОБСЕ ", - добавил Арестович.

Напомним, в последнее время ситуация в районе проведения ООС обострилась. Вследствие обстрелов со стороны оккупантов 27 октября один военный получил пулевое ранение. 28 октября вооруженные формирования РоSSийской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил пулевое ранение. 29 октября были ранены двое украинских военнослужащих, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

В полночь 30 октября роSSийско-оккупационные войска дважды открывали прицельный огонь неподалеку Водяного. В результате погибли двое военных, еще двое были ранены.