Глава КСУ пригласил Зеленского, Разумкова и Шмыгаля на встречу "в любом формате"

"Надо убрать этот искусственный конфликт. Он никому не нужен".

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий от имени КС пригласил президента Владимира Зеленского на встречу.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Конституционный Суд хочет пообщаться с президентом Украины. Мы приглашаем его в любом формате - с журналистами, потом без журналистов. Надо убрать этот искусственный конфликт. Он никому не нужен", - сказал Тупицкий.

Он добавил, что также надеется на встречи и дальнейшее сотрудничество с главой Верховной Рады и премьер-министром, чтобы "была возможность оперативно решать те или иные актуальные вопросы".

"Страна не может двигаться, если Конституционный суд решает годами, конституционный закон или не конституционный", - подчеркнул глава КСУ.

Напомним, ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент разговаривал с Тупицким после решения КСУ. Она отметила, что решения, инициированные президентом и поддержанные СНБО и Кабмином, принимались с учетом этих переговоров. Тупицкий заявил, что его встреча с Зеленским по поводу давления на судей КС не состоялась, хотя была запланирована.

Как известно, президент внес в парламент проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", которым предлагает прекратить полномочия состава КСУ, который признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства и отменил электронное декларирование.

30 октября Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, предусматривающий "восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине".

Кроме того, Правительство обязало Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру электронных деклараций, закрытый 28 октября, НАПК уже выполнило это решение.