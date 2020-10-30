Глава КСУ пригласил Зеленского, Разумкова и Шмыгаля на встречу "в любом формате"

"Надо убрать этот искусственный конфликт. Он никому не нужен".

Глава КСУ пригласил Зеленского, Разумкова и Шмыгаля на встречу "в любом формате"
Олександр Тупицький
Фото: ccu.gov.ua

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий от имени КС пригласил президента Владимира Зеленского на встречу.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Конституционный Суд хочет пообщаться с президентом Украины. Мы приглашаем его в любом формате - с журналистами, потом без журналистов. Надо убрать этот искусственный конфликт. Он никому не нужен", - сказал Тупицкий.

Он добавил, что также надеется на встречи и дальнейшее сотрудничество с главой Верховной Рады и премьер-министром, чтобы "была возможность оперативно решать те или иные актуальные вопросы".

"Страна не может двигаться, если Конституционный суд решает годами, конституционный закон или не конституционный", - подчеркнул глава КСУ.

Напомним, ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент разговаривал с Тупицким после решения КСУ. Она отметила, что решения, инициированные президентом и поддержанные СНБО и Кабмином, принимались с учетом этих переговоров. Тупицкий заявил, что его встреча с Зеленским по поводу давления на судей КС не состоялась, хотя была запланирована.

Как известно, президент внес в парламент проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", которым предлагает прекратить полномочия состава КСУ, который признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства и отменил электронное декларирование.

30 октября Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, предусматривающий "восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине".

Кроме того, Правительство обязало Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру электронных деклараций, закрытый 28 октября, НАПК уже выполнило это решение.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленского на избирательном участке встретила активистка Femen без нижнего белья (фото)Зеленского на избирательном участке встретила активистка Femen без нижнего белья (фото)
На Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра ШвайкуНа Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра Швайку
Дело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейцаДело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейца
На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"
Активистка Femen обнажилась перед посольством Польши в КиевеАктивистка Femen обнажилась перед посольством Польши в Киеве
Блок рекламы


Похожие новости
Глава КСУ заявил, что не пойдет на допрос в ГБРГлава КСУ заявил, что не пойдет на допрос в ГБР
Глава Конституционного суда заявил о "признаках конституционного переворота" в проекте ЗеленскогоГлава Конституционного суда заявил о "признаках конституционного переворота" в проекте Зеленского
Глава КСУ Тупицкий заявил, что не задекларировал крымскую землю, не зная, какГлава КСУ Тупицкий заявил, что не задекларировал крымскую землю, не зная, как
Глава Государственной судебной администрации Холоднюк освобожден от должностиГлава Государственной судебной администрации Холоднюк освобожден от должности
Глава ОАСК Вовк снова не пришел на заседание по избранию меры пресеченияГлава ОАСК Вовк снова не пришел на заседание по избранию меры пресечения
COVID-фонд пошел и на здравоохранение, и на экономику в целом, - глава УкравтодораCOVID-фонд пошел и на здравоохранение, и на экономику в целом, - глава Укравтодора
Глава СБУ на совещании у Венедиктовой отчитался о борьбе с коррупциейГлава СБУ на совещании у Венедиктовой отчитался о борьбе с коррупцией
Представитель Зеленского в КСУ раскритиковал решение суда об антикоррупционном законодательствеПредставитель Зеленского в КСУ раскритиковал решение суда об антикоррупционном законодательстве
Экс-заместитель главы ЦИК предупредил о негативных последствиях опроса Зеленского для Донбасса и КрымаЭкс-заместитель главы ЦИК предупредил о негативных последствиях опроса Зеленского для Донбасса и Крыма
Преследование Порошенко создает плохое впечатление об Украине, - глава МИД ЛитвыПреследование Порошенко создает плохое впечатление об Украине, - глава МИД Литвы
Последние новости
Подгружаем последние новости