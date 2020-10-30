В ГБР расследуют возможную государственную измену главы Конституционного суда Тупицкого

По данным следствия, он самовольно занял земельный участок в Крыму.

В ГБР расследуют возможную государственную измену главы Конституционного суда Тупицкого
Олександр Тупицький
Фото: Макс Требухов

Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка в Крыму и возможной государственной измены главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом заявил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев, говорится в сообщении пресс-службы.

"По предварительной информации, глава КСУ в июле 2018 года, в составе группы лиц самовольно занял не отведенный ему в установленном законодательством Украины порядке земельный участок и заключил сделку, которой признал полномочия у должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка и отнесения его к категории подпадающих под юрисдикцию РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом он совершил деяние в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, квалифицируемое по ч. 2 ст. 197-1 и ч.1 ст. 111 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.

Напомним, что СМИ недавно обнародовали информацию о том, что глава Конституционного Суда Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз Автономной республики Крым, оформив договор купли-продажи по роSSийскому законодательству. При этом он не отразил информацию о земле в своей декларации об имуществе и доходах.

Тупицкий заверил, что не внес в декларацию земельный участок в Крыму, не зная, как это сделать в связи с оккупацией Россией полуострова.

По его словам, для того, чтобы внести земельный участок в декларацию, нужны подтверждающие документы, но "не было никакого ни договора, ни дарения".

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