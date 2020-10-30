Под Конституционным судом прошел масштабный митинг с файерами, полиция перекрывала движение (обновлено)

Фото: Виктория Герасимчук

Под Конституционным судом прошел митинг "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов". Из-за большого количества участников акции правоохранителям пришлось перекрыть движение, поскольку люди не умещаются на пешеходной зоне.

Организаторами митинга выступили "Движение сопротивления капитуляции", Центр противодействия коррупции, Фонд DEJURE, Transparency International Ukraine, "Автомайдан" и "Ю-контрол".

"Конституционный суд продолжает уничтожать антикоррупционные институты. Решение об отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников - одно из таких ... Поэтому в эту пятницу, 30 октября, мы придем в здание Конституционного суда и проводим судей-предателей туда, где им и место - в Ростов", - говорится на странице мероприятия в Facebook.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Некоторые участники митинга зажгли файеры и надувают презервативы. Протестующие кричат: "Позор!". За ограду Конституционного суда перебросили дымовые шашки.

Ирина Шиба, исполнительный директор Фонда DEJURE говорит, что на акцию взяли чемоданы - с намеком на то, что судьям пора в Ростов, ведь они действуют в пророSSийских интересах.

"Мы будем планировать следующие акции и мероприятия, и продолжим использовать законные демократические инструменты, чтобы исправить ситуацию. Решение КСУ уже не отменить, однако парламент может безотлагательно рассмотреть законопроект о восстановлении норм", - рассказывает Ирина Шиба.

Она добавила, что еще во время предвыборной кампании Владимир Зеленский и остальные кандидаты получали от юристов рекомендации по реформированию судебной системы - например, ликвидировать ОАСК, обеспечить независимый конкурс в КСУ и Высший Совет правосудия. Однако до сих пор результата нет.

"Наше настроение не менее тревожно, чем перед Майданом. Это решение очень похоже на то, что сделал Виктор Янукович, отказавшись от Ассоциации с ЕС . Это отбрасывает нас к 2013 году", - подчеркнула Шиба.

Фото: Виктория Герасимчук

Фото: Вікторія Герасимчук

Фото: Макс Требухов

Фото: Виктория Герасимчук

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Вікторія Герасимчук

Игорь Фещенко из общественной организации ЧЕСТНО говорит, что влияние решения КСУ мы пока не осознаем полностью.

"Однозначно, прежде всего это влияет на НАПК, но значительно больше сфер, которых оно коснется. Например, если ЧЕСТНО обнаружит какие-то финансовые нарушения у партий, мы не сможем направить их на проверку. Так работало законодательство до 2015 года.

В ближайшее время будет заметно влияние на уровне местной власти. Кандидаты и партии, участвовавшие в выборах, должны подать окончательные финансовые отчеты, но теперь НАПК не сможет их проверить - поэтому победителей и победительниц выборов не могут назначить на должности.

"Даже с недавно имеющимися полномочиями НАПК сфера политических финансов была мало контролируемой, но теперь ее вообще нельзя будет контролировать. Это спровоцирует еще большую коррупцию - у политиков просто не будет тормозов. Общество и институты должны выражать свою позицию, потому что если этого не сделать, политики не будут чувствовать давления. В то же время политические и юридические решения должны быть системными и продуманными, иначе можно спровоцировать углубление кризиса ", - отметил Игорь Фещенко.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", которым предлагает прекратить полномочия состава Конституционного Суда. Действующих судей КС должны отправить в отставку в день вступления в силу закона, если его примет Верховная Рада.

27 октября КС признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), а также была отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование и отменены открытые электронные декларации.

Соответствующее решение принято по представлению 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины.

Национальное агентство по предупреждению коррупции считает, что КС отменил статью Уголовного кодекса об уголовной ответственности за недостоверное декларирование "из-за собственных интересов". НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Конституционного Суда - Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Эти судьи голосовали за отмену уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Во исполнение постановления КС Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций о доходах.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал решение КСУ "серьезным ударом", но отметил, что оно не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами. При этом министр подчеркнул, что необходимо преодолеть негативные последствия этого решения.

В Европейском Союзе обеспокоены решениями Конституционного Суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима. Об этом стало известно из письма посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции сообщили, что Конституционный Суд заблокировал назначение руководящих кадров органов власти своим решением о лишении НАПК доступа в государственные реестры, необходимого для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности.

Вчера Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, который предусматривает "восстановление доброчестности конституционного судопроизводства в Украине". Также президент ввел в действие решение СНБО для восстановления работы антикоррупционных органов.

Правительство обязало Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру электронных деклараций, закрытый 28 октября, НАПК уже выполнило это решение.