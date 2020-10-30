Глава КСУ заявил, что не пойдет на допрос в ГБР

"Фактически, обнародовано мне подозрение. Какой же я свидетель после этого?"

Глава КСУ заявил, что не пойдет на допрос в ГБР
Александр Тупицкий.
Фото: ccu.gov.ua

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не собирается идти на допрос в Государственное бюро расследований.

"Я попрошу вас не удивляться, что я не появлюсь на допрос. Почему? Фактически, обнародовано мне подозрение. Какой же я свидетель после этого? У подозреваемого одни права, в свидетеля - другие", - сказал он на брифинге.

Ранее в ГБР заявили, что глава КСУ проверяется на участие в преступной организации. Его вызвали на допрос на следующий понедельник, 2 ноября.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Соответствующее решение принято по представлению 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины.

Во исполнение постановления КС Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций о доходах.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал решение КСУ "серьезным ударом", но отметил, что оно не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами. При этом министр подчеркнул, что необходимо преодолеть негативные последствия этого решения. В ЕС между тем выразили озабоченность из-за этого решения и сообщили, что оно может ставить под угрозу безвизовый режим.

Президент созвал срочное заседание СНБО, на котором распорядился восстановить статью УК о недостоверном декларировании. Глава государства отметил, что решение КСУ может привести к потере Украиной поддержки со стороны западных партнеров и прекращение кредитования украинской экономики.

30 октября президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", которым предлагает прекратить полномочия состава Конституционного Суда.

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