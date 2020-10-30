В Бангладеш вспыхнули многотысячные митинги против Макрона

Десятки тысяч мусульман протестуют в Бангладеш после убийства мигрантом из Туниса трех человек во Франции.

Протесты вызвали заявления президента Франции Эммануэля Макрона об исламистах, пишет Reuters.

Министр внутренних дел Джеральд Дамарнин предупредил, что Франция, где проживает самая большая мусульманская община Европы, была втянута в войну против исламистской идеологии. Он считает, что возможны новые нападения террористов.

Протестующие устроили марш по улицам столицы Бангладеш Дакки и скандировали: "Бойкот французской продукции". Некоторые из них несли транспаранты с портретом Макрона и подписью "самый большой террорист мира".

В другом городе Бангладеш протестующие убили и подожгли человека. Инцидент произошел на шоссе Лалмонирхат-Буримари вблизи наземного порта Буримари в четверг вечером. Офицер полиции заявил, что мужчину убили из-за того, что он "делал кощунственные замечания в отношении Корана в мечети".

Напомним, вчера французские правоохранители рассказали детали о террористе, который совершил нападение на посетителей базилики Нотр-Дам в Ницце. Это гражданин Туниса Брахим Ауиссаауи, который недавно попал в Европу. 21-летний мужчина имел удостоверение итальянского Красного Креста - его выдали после того, как в прошлом месяце он прибыл на лодке с мигрантами на итальянский остров Лампедуза.

Он был ранен полицией при задержании и впоследствии скончался. Одна из его жертв была практически обезглавлена, сообщил прокурор по делам по борьбе с терроризмом.

В результате нападения погибли женщины в возрасте 60 и 44 года и 55-летний мужчина.

Глава французской антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар отметил, что у нападающего при себе нашли Коран и большой нож.

Президент Эммануэль Макрон назвал преступление "атакой исламистских террористов". Он добавил, что число силовиков для охраны общественных мест возрастет с 3000 до 7000.

Через несколько часов в Авиньоне во Франции полиция застрелила мужчину, который с ножом попытался напасть на полицейский патруль. Еще через несколько часов в городе Джидда на западе Саудовской Аравии неизвестный с ножом совершил попытку нападения на консульство Франции, ранив охранника.