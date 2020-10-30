Глава Конституционного суда заявил о "признаках конституционного переворота" в проекте Зеленского

"Сегодня появляется проект закона, за ночь его слепили".

Глава Конституционного суда заявил о "признаках конституционного переворота" в проекте Зеленского

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий видит в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

Таким образом он прокомментировал проект Владимира Зеленского "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" на брифинге.

"Сегодня появляется проект закона, за ночь его слепили, №4288, имеет признаки конституционного переворота в Украине, я это ответственно заявляю", - сказал Тупицкий.

Законопроект Зеленского о роспуске состава КС и восстановлении статьи о недостоверном декларировании появился сегодня ночью.

В документе решение КС относительно антикоррупционного законодательства и отмены электронного декларирования названо ничтожным, то есть не создающим правовых последствий. Кроме того, отмечено, что оно принято судьями в условиях реального конфликта интересов.

Напомним, что 27 октября КС признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование).

28 октября Конституционный Суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. То есть электронное декларирование в Украине 28 октября фактически было ликвидировано.

Национальное агентство по предупреждению коррупции считает, что КС отменил статью Уголовного кодекса об уголовной ответственности за недостоверное декларирование "по причине собственных интересов". НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Конституционного Суда - Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Эти судьи голосовали за отмену уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Во исполнение постановления КС Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций о доходах.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал решение КСУ "серьезным ударом", но отметил, что оно не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами. При этом министр подчеркнул, что необходимо преодолеть негативные последствия этого решения. В ЕС между тем выразили озабоченность из-за этого решения и сообщили, что оно может ставить под угрозу безвизовый режим.

Президент созвал срочное заседание СНБО, на котором распорядился восстановить статью УК о недостоверном декларировании.

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