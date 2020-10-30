Глава КСУ Тупицкий заявил, что не задекларировал крымскую землю, не зная, как

СМИ сообщали, что глава КСУ в 2018-м приобрел имущество на оккупированной территории по законодательству страны-агрессора.

Глава КСУ Тупицкий заявил, что не задекларировал крымскую землю, не зная, как
Олександр Тупицький
Фото: ukrinform.ua

Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий заверил, что не внес в декларацию земельный участок в Крыму, не зная, как это сделать в связи с оккупацией Россией полуострова.

Об этом он заявил на брифинге, сообщает Укринформ.

"Чего я не внес в реестр? Я до сих пор не знаю, как это сделать", - сказал Тупицкий.

По его словам, для того, чтобы внести земельный участок в декларацию, нужны подтверждающие документы, но "не было никакого ни договора, ни дарения".

При этом глава КС заверил, что не признает аннексию Россией Крыма.

"Я готов отвечать, если где-то ошибки какие я допустил, то я готов их исправлять. Мы же живем в цивилизованном мире. Если ошибки, которые нарушают закон, то за них тоже надо нести ответственность. Это аксиома", - сказал Тупицкий

Он отметил, что один из телеканалов обратился к нему с запросом по этому поводу, он решил дать публичный ответ, поскольку, по словам главы КС, события начали так разворачиваться, что надо ответить всем.

СМИ недавно обнародовали информацию о том, что глава Конституционного Суда Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз Автономной республики Крым, оформив договор купли-продажи по роSSийскому законодательству. При этом он не отразил информацию о земле в своей декларации об имуществе и доходах.

27 октября КС признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), а также принято решение относительно нормы о незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В отношении судей КСУ открыто производство по факту возможного захвата власти.

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