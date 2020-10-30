НАПК опубликовало список должностных лиц, которые могут избежать ответственности из-за решения КС

Национальное агентство по предупреждению коррупции обнародовало список бывших и действующих чиновников, которые из-за решения Конституционного суда могут избежать ответственности за декларирование недостоверных данных.

Перечень опубликован на странице НАПК в Facebook.

Это Игорь Насалик, экс-министр энергетики и угольной промышленности. Он не указал заем на 1,2 млн долл. США от физического лица в ежегодной декларации.

"Михаил Чурило, депутат Ужгородского городского совета, лидирует в списке декларантов, у которых обнаружена наибольшая сумма недостоверных сведений. Чурило "забыл" указать средства, одолженные другому физическому лицу, в размере 95,3 млн грн.

Виктор Андреев, заместитель главы Шевченковской РГА в Киеве , не указал в декларации более 60 млн грн, полученных в качестве займа от частной компании, занимающейся «деятельностью по обеспечению физического комфорта»

Олег Этнарович, депутат Одесского городского совета, занизил стоимость недвижимости, которой владеет, на 4,7 млн грн, не указал корпоративные права на 2,1 млн грн и «забыл» о том, что одолжил и разместил на банковских счетах более 1 млн грн.

Руслан Мороз, депутат Владимир-Волынского горсовета, занизил стоимость недвижимости почти на 400 тыс. грн, а еще «забыл» о том, как одолжил третьим лицам 21,5 млн грн", - сообщили в Агентстве.

Остальные имена НАПК обещает опубликовать в ближайшее время.

Напомним, что 27 октября КС признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании упразднена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), а также были отменены открытые электронные декларации.

Национальное агентство по предупреждению коррупции считает, что КС отменил статью Уголовного кодекса об уголовной ответственности за недостоверное декларирование "по причине собственных интересов". НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Конституционного Суда - Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Эти судьи голосовали за отмену уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Во исполнение постановления КС Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций о доходах.

В ЕС заявили, что такое решение КС ставит под угрозу безвизовый режим и может стать причиной его временной отмены.

Вчера Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, предусматривающий "восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине". Также президент ввел в действие решение СНБО для восстановления работы антикоррупционных органов.

Ночью президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", которым предлагает прекратить полномочия состава Конституционного Суда. Действующих судей КС должны отправить в отставку в день вступления в силу закона, если его примет Верховная Рада.

С 9 утра под КС митингует большое количество людей, за забор на территорию суда бросают дымовые шашки, митингующие жгут файеры.

В Конституционном суде дали объяснение решению о отмене статьи УК за недостоверное декларирование. Суд считает, что по статье 366-1 УК могут судить лиц, не являющихся участниками правоотношений по декларированию.