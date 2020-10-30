Грузия не пустила украинских нардепов наблюдателями на выборы

Украинскую парламентскую делегацию не пустили в Грузию. Народные депутаты Украины должны были стать наблюдателями.

Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа", глава подкомитета по вопросам межпарламентского сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений Елизавета Ясько.

По словам нардепа, около 30 народных депутатов Украины из трех фракций запланировали визит в страну, чтобы быть наблюдателями в ходе голосования. Поездка должна была состояться по приглашению ведущей оппозиционной партии "ЕНД". Все депутаты самостоятельно регистрировались на сайте грузинского ЦИК.

"Однако сегодня ночью грузинская власть не дала разрешение на прием самолета из Украины", - сообщила Ясько.

Нардеп пояснила, что программа визита предусматривала не только работу на участках, но и встречи в предвыборных штабах.

Каждый член делегации самостоятельно зарегистрировался на сайте грузинской ЦИК в качестве наблюдателя на выборах. По имеющейся у Ясько информации, все украинские заявки были одобрены. Оплата авиаперелета и проживания должна быть осуществлена за собственные средства народных депутатов.

Она добавила, что, несмотря на все, Украина готова работать с демократически избранным будущим парламентом Грузии - независимо от конфигурации большинства и фамилии премьер-министра.

"Украинские политики поддерживают контакты с партиями, участвующими в грузинских выборах. Это нормальный политический процесс. Можно симпатизировать тем или иным силам, но демократия - высшая ценность. Повторяю: кто бы ни победил (демократически) - будет нашим партнером", - заявила народный депутат.

По мнению Елизаветы Ясько, "критически малое количество иностранных наблюдателей" - одна из ключевых проблем этих выборов.

"Грузия сильно ограничила международное авиасообщение из-за ковида и закрыла наземную границу со всеми соседями", - пояснила нардеп.

Добавим, что парламентские выборы в Грузии состоятся завтра, 31 октября.