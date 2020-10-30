По судьям КСУ открыто производство по факту возможного захвата власти

Уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса Украины (захват государственной власти) в отношении судей Конституционного Суда зарегистрировано, внесено в Единый реестр судебных расследований и направлено в Государственное бюро расследований.

Заявление о правонарушениях, по которому открыто производство, подал накануне народный депутат Украины Ярослав Юрчишин, информирует пресс-служба партии "Голос".

"В рамках этого производства вполне законно, не политически, можно доказать, был ли заговор с целью захвата власти. Отдельные компоненты этого дела могут перекликаться по расследованию НАБУ по Окружному административному суду Киева ", - сказал нардеп.

По словам нардепа, это позволит устранить причастных к правонарушению судей без разрушения института Конституционного суда, чтобы потом "наполнить его достойными кандидатами через конкурсы".

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", которым предлагает прекратить полномочия состава Конституционного Суда.

В документе, опубликованном на сайте Верховной Рады, решение КС по антикоррупционному законодательству и отмене электронного декларирования названо бесполезным, то есть таким, которое не создает правовых последствий. Кроме того, отмечено, что оно принято судьями в условиях реального конфликта интересов.

27 октября КС признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), а также принято решение относительно нормы о незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Соответствующее решение принято по представлению 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины.