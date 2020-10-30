Кабмин увеличил ставку для семейных врачей на 51 грн за пациента

Кабинет Министров повысил на 51 гривну капитационную ставку (размер оплаты за оказание медицинской помощи одному пациенту в течение определенного периода) семейным врачам.

Об этом на брифинге 30 октября сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

"Вчера на заседании правительства было принято достаточно важное постановление Кабмина, которое касается внесения изменений в программы медицинских гарантий. Мы вчера увеличили капитационную ставку для семейных врачей. Это ставка, которую платит государство семейному врачу за надлежащим образом заключенную декларацию между пациентом и врачом. Ранее она составляла 600 грн 48 копеек, а сейчас она составит 651 грн 60 копеек", - сказал Степанов.

По его словам, если семейный врач имеет 1 800 деклараций, которые он заключил с пациентами, то он будет дополнительно получать около 7500 гривен. Степанов отметил, что сейчас семейные врачи испытывают большую нагрузку из-за роста количества больных коронавирусом.

Ранее в Национальной службе здоровья рассказали, что в 2021-м базовую капитационную ставку за обслуживание одного пациента планируется увеличить до 710 грн.