Степанов: Украине нужно максимально избегать полного локдауна

Украине нужно максимально избегать жесткого карантина из-за коронавируса.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Исходя из различных факторов, в том числе и экономических, мы должны максимально избегать полного локдауна. Мы делаем соответствующие ограничения, в том числе и для бизнеса, но не закрываем бизнес. Мы говорим, что надо работать в определенных рамках. И здесь очень важно соблюдение установленных правил. Это касается каждого гражданина", - сказал глава Минздрава.

Степанов также провел аналогию с Францией, которая пошла на очередной локдаун, полностью закрыв магазины и рестораны, любые другие заведения.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксированы сразу три ковидных рекорда. В течение 29 октября лабораторно подтвердили 8 312 новых случаев коронавируса. 173 пациента с COVID-19 умерли, 3 394 удалось побороть недуг.

Ранее сообщалось, что по результатам моделирования Киевской школы экономики, в Украине уже с ноября могут регистрировать до 10 тыс. новых случаев ковида в сутки. До конца года от коронавируса может умереть до 20 тыс. украинцев.

До 31 декабря в Украине действует адаптивный карантин. Согласно последнему карантинному зонированию, почти вся Украина - в оранжевой и красной зонах, в желтой зоне осталась только часть Херсонской области. В оранжевую зону будут входить 489 территориально-административных единиц (в том числе 13 областных центров). Это на 52 единицы больше, чем сейчас.