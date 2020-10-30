В Бабьем Яру разбили памятную плиту с именами расстрелянных участников ОУН

Глава ОУН отметил, что памятная плита будет восстановлена.

В Бабьем Яру в Киеве вандалы разбили и облили красной краской памятную плиту с именами участников походной группы ОУН, расстрелянных нацистами в 1941-1942 годах.

Фото: facebook.com/bogdanchervak

Об этом сообщил глава Организации украинских националистов Богдан Червак.

"В Бабьем Яру совершен акт вандализма. Так называемые «неизвестные лица» разбили памятную плиту, на которой запечатлены имена участников походных групп ОУН, которых немцы расстреляли в 1941-1942 годах. Уже не первый раз оскверняется святое для каждого украинца место", - написал он в фейсбуке.

Червак отметил, что памятная плита размещена возле памятного креста, установленного в 1992 году в честь Елены Телиги и украинцев - жертв Бабьего Яра. Памятный крест неоднократно поджигали, пытались срезать, плиты ломали и обливали краской. "И ни разу полиция не находила преступников", - добавил глава ОУН.

Червак отметил, что памятная плита с именами будет восстановлена.

"Очевидно, что акт вандализма совершили враги независимой Украины, которые боятся украинских националистов даже мертвыми. Плиту восстановим, память сохраним, врагов накажем", - написал он.

Напомним, в августе неизвестные совершили акт вандализма в отношении бронзовой скульптуры девочки "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида. Руководство музея сообщило, что из-за нападения вандалов памятник демонтировали для реставрации.

Президент Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы как можно быстрее расследовать акт надругательства над скульптурой.

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