В Конституционном суде разъяснили причины отмены уголовной ответственности за недостоверное декларирование

Суд считает, что по статье 366-1 УК могут судить лиц, не являющихся участниками правоотношений по декларированию.

В Конституционном суде разъяснили причины отмены уголовной ответственности за недостоверное декларирование
Фото: Макс Требухов

В Конституционном суде заявили, что антикоррупционная реформа стала требованием общества, однако она должна реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти и с соблюдением принципа конституционности.

Соответствующее разъяснение опубликовано на сайте КСУ.

Отмечается, что в результате исследования состава преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации), Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что использование юридических конструкций, в которых отсутствует четкий перечень законов, делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления.

"Как следствие, к ответственности за умышленное непредставление декларации могут быть привлечены лица, которые не могут быть участниками правоотношений по декларированию, а потому сознательно не выполнили такой обязанности. Указанное не согласуется с понятием правового государства и принципом верховенства права, закрепленным в части первой статьи 8 Основного Закона Украины, в частности такими его элементами, как юридическая определенность и предсказуемость закона", - говорится в пояснении.

В КСУ заключили, что законодателем должно быть введено такое антикоррупционное законодательное регулирование, которое обеспечит соблюдение принципа верховенства права, составляющие которого: юридическая определенность, предсказуемость, пропорциональность и соразмерность.

Напомним, что 27 октября КС признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), а также были отменены открытые электронные декларации.

Национальное агентство по предупреждению коррупции считает, что КС отменил статью Уголовного кодекса об уголовной ответственности за недостоверное декларирование "из-за собственных интересов". НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Конституционного Суда - Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Эти судьи голосовали за отмену уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Во исполнение постановления КС Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций о доходах.

В ЕС заявили, что такое решение КС ставит под угрозу безвизовый режим и может стать причиной его временной отмены.

Вчера Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, который предусматривает "восстановление доброчестности конституционного судопроизводства в Украине". Также президент ввел в действие решение СНБО для восстановления работы антикоррупционных органов.

Ночью президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", которым предлагает прекратить полномочия состава Конституционного Суда. Действующих судей КС должны отправить в отставку в день вступления в силу закона, если его примет Верховная Рада.

С девяти утра под КС митингует большое количество людей, за ограду на территорию суда бросают дымовые шашки, митингующие жгут файеры.

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