В НАПК заявили, что антикоррупционная система остается "на паузе"

Доступ к Единому госреестру деклараций о доходах открыли, но антикоррупционные механизмы заблокированы.

В НАПК заявили, что антикоррупционная система остается "на паузе"
Фото: LB.ua

Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановило доступ к Единому государственному реестру деклараций о доходах, однако механизмы антикоррупционной ответственности и подотчетности власти остаются заблокированными.

Об этом информирует пресс-служба НАПК.

"Антикоррупционная система на паузе. Сегодня благодаря инициативе Президента и правительства был временно восстановлен доступ к Реестру деклараций и разблокировано проведение спецпроверок. Однако последствия вреда, нанесенного антикоррупционной системе, остаются невероятными", - отметили в НАПК.

Так, из-за решения КСУ:

  • Электронные декларации фактически не могут быть проверены.
  • Освобождены от ответственности тысячи лиц, совершивших коррупционные правонарушения.
  • НАПК запрещено рассматривать заявления о коррупции. То есть вопрос разоблачителей находится под угрозой.
  • Запрещено привлекать к административной и дисциплинарной ответственности всех лиц, совершивших коррупционные правонарушения и занимающих ответственное и особо ответственное положение (судьи, прокуроры, народные депутаты и т.д.).
  • НАПК не может проверять отчеты политических партий, а значит финансировать их.

"Более того, фактически было разрешено безнаказанно «врать» в декларациях. Главное, чтобы это было на сумму большую, чем 263 тыс. грн", - отмечают в Антикоррупционном агентстве.

О других заблокированных механизмах подотчетности власти в НАПК пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, НАПК открыло Единый реестр электронных деклараций ночью 30 октября во исполнение распоряжения Кабинета министров от 29.10.2020 №1363-р.

28 октября Конституционный Суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. То есть электронное декларирование в Украине с 28 октября было фактически ликвидировано.

Во исполнение постановления КС Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций о доходах.

29 октября президент Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны. Глава государства заверил, что система электронного декларирования в Украине продолжит работать. Он заявил, что в ближайшее время в Верховную Раду внесут соответствующие законопроекты.

Глава государства также отметил, что решение КСУ может привести к потере Украиной поддержки со стороны западных партнеров и прекращению кредитования украинской экономики.

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