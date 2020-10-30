Нардеп Тищенко оправился от коронавируса

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко оправился от ковида.

На своей странице в Facebook нардеп сообщил о получении отрицательного теста на коронавирус.

"Еще вчера получил счастливый тест - я здоров, полон сил и энергии. Тест отрицательный, работаем дальше", - отметил политик.

О том, что Тищенко заболел коронавирусом, стало известно 16 октября. Нардеп сообщал, что чувствует себя "как танк, которому подбили гусеницу".

В конце сентября из-за вспышки коронавируса в Верховной Раде было решено отменить пленарные заседания до 20 октября.

В течение нескольких дней ковид обнаружили у 10 нардепов и представителей аппарата. Так, коронавирусом заболела руководитель партии "Голос" Кира Рудык. 29 сентября о положительном тесте на ковид сообщили также пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк.