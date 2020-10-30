В Хмельницком создали фейковый горсовет

СБУ блокировала создание незаконного органа местного самоуправления.

В Хмельницком создали фейковый горсовет

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали противоправную деятельность организованной группы, которая пыталась создать фейковый горсовет в Хмельницком. Ее целью было расшатывание общественно-политической ситуации в регионе.

Пресс-центр СБУ информирует, что в состав группы входило более 10 человек.

"По предварительной версии следствия органов безопасности, участники группы провели собрание, где создали так называемый "орган местного самоуправления Республики Украина «Хмельницкий городской совет»". Они выбрали «голову» и «депутатов» псевдообразования и провозгласили ликвидацию действующего органа местного самоуправления - Хмельницкого городского совета. Для имитации легитимности злоумышленники также разработали и подписали учредительные документы фейковой организации", - говорится в сообщении.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что организатор группы на своей странице в соцсетях распространял информацию с призывами присоединиться к «новообразованному городскому совету» для осуществления «реального» местного самоуправления.

Во время ряда обысков в жилищах фигурантов и по месту проведения фейкового учредительного собрания правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность.

По данному факту начато уголовное производство по статье «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти» Уголовного кодекса Украины.

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