Теракт в Ницце совершил 21-летний мигрант из Туниса

Сейчас нападающий находится в критическом состоянии в результате ранения полицией при задержании.

Французские правоохранители рассказали детали о террористе, который совершил нападение на посетителей базилики Нотр-Дам в Ницце.

Это гражданин Туниса Брахим Ауиссаауи, который только недавно попал в Европу. 21-летний мужчина имел удостоверение итальянского Красного Креста - его выдали после того, как в прошлом месяце он прибыл на лодке с мигрантами на итальянский остров Лампедуза. Об этом пишет BBC.

Он был ранен полицией при задержании и находится в критическом состоянии. Одна из его жертв была практически обезглавлена, сообщил прокурор по делам по борьбе с терроризмом.

В результате нападения погибли женщины в возрасте 60 и 44 лет и мужчина в возрасте 55 лет.

Глава французской антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар отметил, что у нападающего при себе нашли Коран и большой нож.

Президент Эмануэль Макрон назвал преступление "атакой исламистских террористов". Он добавил, что число силовиков для охраны публичных мест возрастет с 3000 до 7000.

Напомним, что 16 октября в пригороде Парижа парень кухонным ножом отсек голову учителю истории, который демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После убийства он попытался убежать. Полицейские застрелили его во время преследования.

Свидетели рассказали, что перед нападением террорист якобы прокричал "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура Франции установила, что убийство совершил 18-летний чеченец Абдуллах А., который родился в Москве.

Парень прибыл во Францию вместе со своими родителями, которые получили статус беженцев десять лет назад. О его радикальных взглядах полиции не было известно.

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции открыла производство против семерых подозреваемых по делу об убийстве учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа.

После убийства учителя под Парижем французский президент заявил о кризисе ислама во всем мире. Макрон назвал убийство исламистским терактом. После этого президент Турции несколько раз посоветовал Макрону "проверить психику".

В ответ на это Франция отозвала посла в Анкаре.

Вчера во Франции в городе Ницца вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в базилике Нотр-Дам. Через несколько часов в Авиньоне во Франции полиция застрелила мужчину, который с ножом попытался напасть на полицейский патруль. Еще за несколько часов в городе Джидда на западе Саудовской Аравии неизвестный с ножом совершил попытку нападения на консульство Франции, ранив охранника.