МВД приостановило прием граждан из-за распространения COVID-19

МВД приостановило прием граждан из-за распространения COVID-19

В связи с распространением COVID-19 прием граждан в Министерстве внутренних дел временно приостановлен на неопределенный срок.

Об этом КВ стало известно из сообщения пресс-службы МВД.

“С целью недопущения распространения коронавируса COVID-19 и во исполнение требований постановления Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 №211 “О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19” прием граждан в Министерстве внутренних дел временно приостановлен на неопределенный срок”, – сказано в сообщении.

В министерстве просят граждан свои обращения оформлять в соответствии с требованиями ст. 5 Закона Украины “Об обращениях граждан” и подавать на электронный почтовый адрес [email protected]

Также в пресс-службе МВД сообщили и электронный адрес для подачи запросов на информацию: [email protected]

Отмечается, что письменные письма можно также подать через ящик, который находится на территории КПП №1 (Центральный вход МВД).

Напомним, с учетом эпидемиологической ситуации, Кабинет министров на "удаленном" заседании продлил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории страны. Действующие ограничения будут пролонгированы до конца года.

Фото: Укринформ


Игорь Бровко, КиевВласть

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