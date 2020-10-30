Украина инициирует экстренное заседание подгруппы ТКГ из-за обострения на Донбассе

За сутки погибли двое военных, еще двое получили ранения.

Украина инициирует экстренное заседание подгруппы ТКГ из-за обострения на Донбассе
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

В результате нарушения перемирия на Донбассе погибли двое украинских военных. Украина инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"Сегодня, 30 октября, в 0.28 противник совершил обстрел по направлению Пикузы на Водяное, используя АГС (автоматический гранатомет, - ред.) и подствольные гранатометы. Нарушение режима прекращения огня было остановлено с использованием координационного механизма", - говорится в сообщении.

Ранее командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко констатировал срыв мирных договоренностей со стороны роSSийско-оккупационных войск. Владимир Кравченко отметил, что противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное. В результате обстрела в начале суток двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения, несовместимые с жизнью.

Напомним, в последнее время ситуация в районе проведения ООС обострилась. Вследствие обстрелов со стороны оккупантов 27 октября один военный получил пулевое ранение. 29 октября ранены двое украинских военнослужащих, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

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