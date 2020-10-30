Вооруженные формирования РоSSийской Федерации направленно идут на срыв договоренностей, - командующий ОС

В районе Водяного погибли два бойца ВСУ.

Вооруженные формирования РоSSийской Федерации направленно идут на срыв договоренностей, - командующий ОС
Фото: Штаб ООС

В командовании Объединенными силами заявили о срыве мирных договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ.

Об этом говорится в заявлении комадующего ОС Владимира Кравченко, обнародованном пресс-центром операции.

"Я, как командующий Объединенными силами, констатирую, что сегодня, 30 октября, нарушив договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой, роSSийско-оккупационные войска осуществили прицельные обстрелы украинских позиций", - говорится в заявлении.

Владимир Кравченко отметил, что противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное. В результате обстрела в начале суток двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения, несовместимые с жизнью.

"Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования РоSSийской Федерации направленно идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года. Сегодняшний обстрел доказывает, что противник не имеет целью достижение мира", - отмечается в заявлении.

Сообщается, что на огневые провокации противника подразделения Объединенных сил предоставили адекватный ответ, заставив роSSийско-оккупационные войска возвратиться в режим тишины.

Напомним, 22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля. Однако роSSийские наемники почти ежесуточно устраивали вооруженные провокации, нарушая договоренности.

В последнее время ситуация в районе проведения ООС обострилась. Вследствие обстрелов со стороны оккупантов 27 октября один военный получил пулевое ранение.

29 октября ранены двое украинских военнослужащих, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра ШвайкуНа Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра Швайку
Дело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейцаДело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейца
Зеленского на избирательном участке встретила активистка Femen без нижнего белья (фото)Зеленского на избирательном участке встретила активистка Femen без нижнего белья (фото)
Активистка Femen обнажилась перед посольством Польши в КиевеАктивистка Femen обнажилась перед посольством Польши в Киеве
На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"
Блок рекламы


Похожие новости
Стефанчук назвал условия реформирования Конституционного судаСтефанчук назвал условия реформирования Конституционного суда
Марина Порошенко назвала принципы формирования большинства в КиевсоветеМарина Порошенко назвала принципы формирования большинства в Киевсовете
Оккупанты устроили две вооруженные провокации возле ШумовОккупанты устроили две вооруженные провокации возле Шумов
Глава роSSийской разведки Нарышкин прилетел в Минск для встречи с ЛукашенкоГлава роSSийской разведки Нарышкин прилетел в Минск для встречи с Лукашенко
Главнокомандующий ВСУ женился на главе Черниговской ОГА КоваленкоГлавнокомандующий ВСУ женился на главе Черниговской ОГА Коваленко
Оккупанты обвинили ВСУ в нарушении договоренностей ТКГ у ВодяногоОккупанты обвинили ВСУ в нарушении договоренностей ТКГ у Водяного
Зеленский в ООН напомнил о роSSийской оккупации Донбасса и КрымаЗеленский в ООН напомнил о роSSийской оккупации Донбасса и Крыма
Грызлов обвинил Украину в срыве "перемирия" на ДонбассеГрызлов обвинил Украину в срыве "перемирия" на Донбассе
ГБР: Богдан на допросе не предоставил доказательств договоренностей украинских должностных лиц с властями РФ
В Офисе генпрокурора подсчитали убытки от роSSийской оккупации КрымаВ Офисе генпрокурора подсчитали убытки от роSSийской оккупации Крыма
Последние новости
Подгружаем последние новости