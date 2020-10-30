Вооруженные формирования РоSSийской Федерации направленно идут на срыв договоренностей, - командующий ОС

В районе Водяного погибли два бойца ВСУ.

В командовании Объединенными силами заявили о срыве мирных договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ .

Об этом говорится в заявлении комадующего ОС Владимира Кравченко, обнародованном пресс-центром операции.

"Я, как командующий Объединенными силами, констатирую, что сегодня, 30 октября, нарушив договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой, роSSийско-оккупационные войска осуществили прицельные обстрелы украинских позиций", - говорится в заявлении.

Владимир Кравченко отметил, что противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное. В результате обстрела в начале суток двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения, несовместимые с жизнью.

"Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования РоSSийской Федерации направленно идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года. Сегодняшний обстрел доказывает, что противник не имеет целью достижение мира", - отмечается в заявлении.

Сообщается, что на огневые провокации противника подразделения Объединенных сил предоставили адекватный ответ, заставив роSSийско-оккупационные войска возвратиться в режим тишины.

Напомним, 22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля. Однако роSSийские наемники почти ежесуточно устраивали вооруженные провокации, нарушая договоренности.

В последнее время ситуация в районе проведения ООС обострилась. Вследствие обстрелов со стороны оккупантов 27 октября один военный получил пулевое ранение.

29 октября ранены двое украинских военнослужащих, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.