Под Конституционным судом начался масштабный митинг с файерами, полиция перекрыла движение

Фото: Виктория Герасимчук

Под Конституционным судом начался митинг "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов". Из-за большого количества участников акции правоохранителям пришлось перекрыть движение, поскольку люди не умещаются на пешеходной зоне.

Организаторами митинга выступили "Движение сопротивления капитуляции", Центр противодействия коррупции, Фонд DEJURE, Transparency International Ukraine, "Автомайдан" и "Ю-контрол".

"Конституционный суд продолжает уничтожать антикоррупционные институты. Решение об отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников - одно из таких ... Поэтому в эту пятницу, 30 октября, мы придем в здание Конституционного суда и проводим судей-предателей туда, где им и место - в Ростов", - говорится на странице мероприятия в Facebook.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Виктория Герасимчук

Фото: Виктория Герасимчук

Фото: Виктория Герасимчук

Фото: Виктория Герасимчук

Некоторые участники митинга зажгли файеры и надувают презервативы. Протестующие кричат: "Позор!". За ограду Конституционного суда перебросили дымовые шашки.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", которым предлагает прекратить полномочия состава Конституционного Суда. Действующих судей КС должны отправить в отставку в день вступления в силу закона, если его примет Верховная Рада.

27 октября КС признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), а также была отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование и отменены открытые электронные декларации.

Соответствующее решение принято по представлению 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины.

Национальное агентство по предупреждению коррупции считает, что КС отменил статью Уголовного кодекса об уголовной ответственности за недостоверное декларирование "из-за собственных интересов". НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Конституционного Суда - Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Эти судьи голосовали за отмену уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Во исполнение постановления КС Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций о доходах.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал решение КСУ "серьезным ударом", но отметил, что оно не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами. При этом министр подчеркнул, что необходимо преодолеть негативные последствия этого решения.

В Европейском Союзе обеспокоены решениями Конституционного Суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима. Об этом стало известно из письма посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции сообщили, что Конституционный Суд заблокировал назначение руководящих кадров органов власти своим решением о лишении НАПК доступа в государственные реестры, необходимого для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности.

Вчера Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, который предусматривает "восстановление добродетели конституционного судопроизводства в Украине". Также президент ввел в действие решение СНБО для восстановления работы антикоррупционных органов.

Правительство обязало Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру электронных деклараций, закрытый 28 октября, НАПК уже выполнило это решение.