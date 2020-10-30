Зеленский внес в Раду законопроект о роспуске Конституционного Суда

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", которым предлагает прекратить полномочия состава Конституционного Суда.

В документе, опубликованном на сайте Верховной Рады, решение КС по антикоррупционному законодательству и отмене электронного декларирования названо бесполезным, то есть таким, которое не создает правовых последствий. Кроме того, отмечено, что оно принято судьями в условиях реального конфликта интересов.

"Полномочия состава Конституционного Суда Украины, действующего на момент принятия Решения Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года № 13-р / 2020 по делу № 1-24 / 2020 (393/20), прекращаются со дня вступления в силу настоящего Закона", - предлагает законопроект.

"Закон Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовный кодекс Украины со дня вступления в силу настоящего Закона действуют в редакции, действовавшей до принятия Конституционным Судом Украины решения от 27 октября 2020 года № 13-р / 2020 по делу № 1-24 / 2020 ( 393/20)", - говорится в документе.

Субъекты назначения судей Конституционного Суда Украины (народные депутаты) после принятия этого закона должны безотлагательно начать процедуру отбора на конкурсной основе с последующим назначением в порядке, определенном Конституцией Украины и Законом Украины "О Конституционном Суде Украины", новый состав Конституционного Суда Украины.

В пояснительной записке к этому законопроекту подчеркивается, что Конституционный Суд принял решение без надлежащего обоснования.

"Кроме того, такое решение существенно выходит за пределы конституционного представления, по которыму были признаны неконституционными соответствующие положения. Конституционный Суд Украины путем манипуляций обратился к принятию Решения № 13-р / 2020 по делу № 1-24 / 2020 (393/20).

Поэтому существует необходимость обеспечить сохранение европейского и евроатлантического выбора украинского общества, соблюдения принципа верховенства права конституционными органами, устранить угрозу национальной безопасности Украины и обеспечить соблюдение принципа верховенства права, установленного Конституцией Украины", - говорится в обосновании необходимости принятия этого закона.

Напомним, что 27 октября КС признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), а также принято решение относительно нормы о незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Соответствующее решение принято по представлению 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины.

28 октября Конституционный Суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. То есть электронное декларирование в Украине 28 октября фактически было ликвидировано.

Национальное агентство по предупреждению коррупции считает, что КС отменил статью Уголовного кодекса об уголовной ответственности за недостоверное декларирование "из-за собственных интересов". НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Конституционного Суда - Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Эти судьи голосовали за отмену уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Во исполнение постановления КС Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций о доходах.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал решение КСУ "серьезным ударом", но отметил, что оно не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами. При этом министр подчеркнул, что необходимо преодолеть негативные последствия этого решения.

Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов послал завуалированное предупреждение Конституционному Суду. Он отметил, что "решения некоторых органов государственной власти представляют угрозу национальной безопасности". После этого президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО.

В Европейском Союзе обеспокоены решениями Конституционного Суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима. Об этом стало известно из письма посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции сообщили, что Конституционный Суд заблокировал назначение руководящих кадров органов власти своим решением о лишении НАПК доступа в государственные реестры, необходимого для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности.

Вчера Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, который предусматривает "восстановление добродетели конституционного судопроизводства в Украине".

Правительство обязало Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру электронных деклараций, закрытый 28 октября, НАПК уже выполнило это решение.