Зеленский внес в Раду законопроект о роспуске Конституционного Суда

Решение КС относительно антикоррупционного законодательства и отмены электронного декларирования названо бесполезным.

Зеленский внес в Раду законопроект о роспуске Конституционного Суда
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", которым предлагает прекратить полномочия состава Конституционного Суда.

В документе, опубликованном на сайте Верховной Рады, решение КС по антикоррупционному законодательству и отмене электронного декларирования названо бесполезным, то есть таким, которое не создает правовых последствий. Кроме того, отмечено, что оно принято судьями в условиях реального конфликта интересов.

"Полномочия состава Конституционного Суда Украины, действующего на момент принятия Решения Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года № 13-р / 2020 по делу № 1-24 / 2020 (393/20), прекращаются со дня вступления в силу настоящего Закона", - предлагает законопроект.

"Закон Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовный кодекс Украины со дня вступления в силу настоящего Закона действуют в редакции, действовавшей до принятия Конституционным Судом Украины решения от 27 октября 2020 года № 13-р / 2020 по делу № 1-24 / 2020 ( 393/20)", - говорится в документе.

Субъекты назначения судей Конституционного Суда Украины (народные депутаты) после принятия этого закона должны безотлагательно начать процедуру отбора на конкурсной основе с последующим назначением в порядке, определенном Конституцией Украины и Законом Украины "О Конституционном Суде Украины", новый состав Конституционного Суда Украины.

В пояснительной записке к этому законопроекту подчеркивается, что Конституционный Суд принял решение без надлежащего обоснования.

"Кроме того, такое решение существенно выходит за пределы конституционного представления, по которыму были признаны неконституционными соответствующие положения. Конституционный Суд Украины путем манипуляций обратился к принятию Решения № 13-р / 2020 по делу № 1-24 / 2020 (393/20).

Поэтому существует необходимость обеспечить сохранение европейского и евроатлантического выбора украинского общества, соблюдения принципа верховенства права конституционными органами, устранить угрозу национальной безопасности Украины и обеспечить соблюдение принципа верховенства права, установленного Конституцией Украины", - говорится в обосновании необходимости принятия этого закона.

Напомним, что 27 октября КС признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), а также принято решение относительно нормы о незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Соответствующее решение принято по представлению 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины.

28 октября Конституционный Суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. То есть электронное декларирование в Украине 28 октября фактически было ликвидировано.

Национальное агентство по предупреждению коррупции считает, что КС отменил статью Уголовного кодекса об уголовной ответственности за недостоверное декларирование "из-за собственных интересов". НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Конституционного Суда - Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Эти судьи голосовали за отмену уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Во исполнение постановления КС Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций о доходах.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал решение КСУ "серьезным ударом", но отметил, что оно не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами. При этом министр подчеркнул, что необходимо преодолеть негативные последствия этого решения.

Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов послал завуалированное предупреждение Конституционному Суду. Он отметил, что "решения некоторых органов государственной власти представляют угрозу национальной безопасности". После этого президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО.

В Европейском Союзе обеспокоены решениями Конституционного Суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима. Об этом стало известно из письма посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции сообщили, что Конституционный Суд заблокировал назначение руководящих кадров органов власти своим решением о лишении НАПК доступа в государственные реестры, необходимого для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности.

Вчера Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, который предусматривает "восстановление добродетели конституционного судопроизводства в Украине".

Правительство обязало Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру электронных деклараций, закрытый 28 октября, НАПК уже выполнило это решение.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра ШвайкуНа Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра Швайку
Дело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейцаДело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейца
Зеленского на избирательном участке встретила активистка Femen без нижнего белья (фото)Зеленского на избирательном участке встретила активистка Femen без нижнего белья (фото)
Активистка Femen обнажилась перед посольством Польши в КиевеАктивистка Femen обнажилась перед посольством Польши в Киеве
На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"
Блок рекламы


Похожие новости
Стефанчук назвал условия реформирования Конституционного судаСтефанчук назвал условия реформирования Конституционного суда
Зеленский ввел в действие решение СНБО для восстановления работы антикоррупционных органовЗеленский ввел в действие решение СНБО для восстановления работы антикоррупционных органов
Глава Государственной судебной администрации Холоднюк освобожден от должностиГлава Государственной судебной администрации Холоднюк освобожден от должности
"У нас не будет денег, у нас не будет поддержки", - Зеленский о решении КСУ"У нас не будет денег, у нас не будет поддержки", - Зеленский о решении КСУ
Зеленский инициирует законопроект о добродетельном судопроизводстве в КСУЗеленский инициирует законопроект о добродетельном судопроизводстве в КСУ
НАПК вызвало трех судей Конституционного суда для дачи объясненийНАПК вызвало трех судей Конституционного суда для дачи объяснений
Зеленский заверил, что система электронного декларирования в Украине будет работатьЗеленский заверил, что система электронного декларирования в Украине будет работать
Рада получила заключение Венецианской комиссии относительно законопроекта о референдумеРада получила заключение Венецианской комиссии относительно законопроекта о референдуме
Зеленский ветировал закон об электронных коммуникацияхЗеленский ветировал закон об электронных коммуникациях
Тимошенко предложила принять новый законопроект об электронном декларированииТимошенко предложила принять новый законопроект об электронном декларировании
Последние новости
Подгружаем последние новости