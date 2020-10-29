Правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру деклараций

Соответствующее решение принял СНБО.

Правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру деклараций
Фото: liga.net

Кабинет министров на внеочередном заседании обязал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции восстановить доступ к реестру электронных деклараций, закрытый 28 октября.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Только что на внеочередном заседании правительства с участием президента Украины Владимира Зеленского, во исполнение решения СНБО приняли распоряжение, которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки", - говорится в сообщении в Telegram-канале Немчинова.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что ряд последних событий, связанных с решениями Конституционного Суда Украины, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

"В этом случае Конституционный Суд выступает "ледоколом" достижений Украины на пути к европейской и евроатлантической интеграции, разрушая антикоррупционное законодательство, принимая персонально направленные решения об антикоррупционных органах", - написал Данилов в фейсбуке.

По его мнению, отмена КСУ закона о незаконном обогащении, в результате чего были закрыты уголовные производства, и фактическая ликвидация е-декларирования приведут к "не просто негативных, а к катастрофическим последствиям как во внутри-, так и во внешнеполитическом измерении".

"Нельзя не заметить, что скандальное решение было принято сразу после окончания местных выборов, результаты которых создали ряд новых вызовов. Синхронизация этих событий свидетельствует о целеустремленности и продуманности антигосударственных действий", - подчеркнул Данилов.

Напомним, сегодня президент Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны. Открывая его, глава государства заверил, что система электронного декларирования в Украине продолжит работать. Он заявил, что в ближайшее время в Верховную Раду внесут соответствующие законопроекты.

28 октября Конституционный Суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. То есть электронное декларирование в Украине с 28 октября фактически ликвидировано.

Национальное агентство по предотвращению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций о доходах во исполнение постановления КС.

Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов направил завуалированное предупреждение Конституционному суду. Он отметил, что "решения некоторых органов государственной власти представляют угрозу национальной безопасности".

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