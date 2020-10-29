Беларусь закрыла границу с Украиной

Белорусские пограничники "принимают меры" для недопущения на территорию страны также граждан Польши и Литвы.

Беларусь прекратила пропуск граждан на границе с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Согласно сообщениям, которые поступили в органы охраны государственной границы Украины от соответствующих органов Республики Беларусь , белорусская сторона с 29 октября ограничивает пропуск через границу. Указанные ограничения смежная сторона аргументирует дополнительными мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пропускать будут только дипломатов, водителей международных грузовых автомобилей и членов поездных бригад.

Ранее в четверг посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что белорусские пограничники "принимают меры" для недопущения на территорию страны граждан Украины, Польши и Литвы.

"Учитывая, что протестные акции здесь в Беларуси продолжаются уже 80 день подряд, пограничники и другие спецслужбы принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно Литвы, Польши и Украины. Все-таки они продолжают считать Украину угрозой", - сказал Кизим

"Громадському радіо".

"Все это безосновательно, но это кому-то нужно, чтобы оправдывать жесткие действия в отношении протестующих", - добавил он.

Напомним, в Беларуси со дня выборов президента продолжаются массовые акции протеста против фальсификаций и режима Лукашенко. 26 октября в стране начались забастовки на предприятиях и среди студентов. Некоторых участников забастовки уволили или отчислили.

В Минске проходят массовые акции, во время которых силовики применяют против протестующих силу и спецсредства.