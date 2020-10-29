МВД инициировало диалог с Британией по упрощению визового режима для украинцев, - Аваков

Договоренности об упрощении визового режима содержатся в соглашении, которое Зеленский и Джонсон подписали 8 октября.

Министерство внутренних дел инициировало диалог с Великобританией по упрощению визовых требований для граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

29 октября состоялась встреча главы МВД Арсена Авакова с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

Фото: mvs.gov.ua

"Сегодня мы обсуждаем дорожную карту реализации достигнутых договоренностей. В частности МВД инициирует диалог между странами по упрощению визовых требований для граждан Украины и готово максимально идти навстречу британской стороне по вопросам анализа миграционных процедур и законодательства", - заявил глава МВД.

Министр подчеркнул необходимость открытия в Украине британского визового центра для ускоренной обработки заявок украинских граждан. По его словам, такой шаг будет свидетельствовать о серьезной настроенности правительства Великобритании в этом вопросе.

Чрезвычайный и полномочный посол Мелинда Симмонс отметила, что приветствует активный диалог МВД двух стран.

О том, что Украина и Великобритания договорились работать над упрощением визового режима, 8 октября сообщили в Министерстве иностранных дел. В МИД отметили, что такая норма содержится в "Соглашении о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве", которое подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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