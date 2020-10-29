РоSSийские наемники неподалеку Новомихайловки открыли огонь из противотанкового гранатомета

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

С начала суток 29 октября на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Пресс-центр операции Объединенных сил сообщает, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку Новомихайловки, зафиксировано несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета.

"Провокативный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали", - отмечается в вечерней сводке.

В штабе ООС сообщают, что боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Напомним, на протяжении прошлых суток, 28 октября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Один украинский военный получил пулевое ранение.