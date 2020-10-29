Степанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы Минздрава

Степанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов (на фото слева) не может предоставить президенту Владимиру Зеленскому (на фото справа) объективную статистику по больным COVID-19 в Украине, потому что Минздрав весной с.г. ввел правило, которое не позволяет обязательно тестировать переболевших в самоизоляции. Степанов находится на должности министра здравоохранения с 30 марта с.г.

О заявлении министра здравоохранения Максима Степанова KV стало известно из сообщения пресс-службы Офиса президента Владимира Зеленского.

На селекторном совещании с Кабмином Дениса Шмыгаля и председателями облгосадминистраций Владимир Зеленский “остро поставил вопрос относительно достоверности статистики тех, кто заболел и кто выздоровел”.

На что Максим Степанов сообщил, что “не получает всех цифр относительно тех, кто победил болезнь, поскольку много людей переносят ее в самоизоляции, а Минздрав еще весной внес изменения, по которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, негативный тест на COVID-19 не требуется”.

Также министр здравоохранения не смог предоставить информацию относительно страхования врачей в регионах.

Напомним, Кабмин вчера, 28 октября, продлил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по 31 декабря 2020 года. 

Фото: коллаж KV


Алексей Алтынов, КиевВласть

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