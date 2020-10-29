Руководитель Фискальной службы Солодченко заразился ковидом

Солодченко сообщил, что идет на самоизоляцию и работать дистанционно.

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Сергей Солодченко заболел COVID-19.

"Получил сегодня результат ПЦР-анализа на SARS-CoV-2 - "обнаружено". Иду на самоизоляцию. Чувствую себя хорошо", - написал он в Facebook.

Руководитель ГФС попросил всех, с кем контактировал в последние дни, сдать тест.

Солодченко заверил, что будет работать дистанционно и оставаться на связи: в онлайн-режиме или по телефону.

Напомним, 27 октября стало известно, что два заместителя главы Офиса президента Украины заразились коронавирусной инфекцией. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заверила, что президент и глава его Офиса здоровы.