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2020-10-29
Руководитель Фискальной службы Солодченко заразился ковидом
Солодченко сообщил, что идет на самоизоляцию и работать дистанционно.
Фото: facebook.com/s.solodchenko
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Сергей Солодченко заболел COVID-19.
"Получил сегодня результат ПЦР-анализа на SARS-CoV-2 - "обнаружено". Иду на самоизоляцию. Чувствую себя хорошо", - написал он в Facebook.
Руководитель ГФС попросил всех, с кем контактировал в последние дни, сдать тест.
Солодченко заверил, что будет работать дистанционно и оставаться на связи: в онлайн-режиме или по телефону.
Напомним, 27 октября стало известно, что два заместителя главы Офиса президента Украины заразились коронавирусной инфекцией. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заверила, что президент и глава его Офиса здоровы.