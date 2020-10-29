Зеленский заверил, что система электронного декларирования в Украине будет работать

Президент начал экстренное заседание СНБО.

Зеленский заверил, что система электронного декларирования в Украине будет работать
Фото: president.gov.ua

Демонтаж контрольных функций Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и уголовной ответственности за сознательное нарушение требований законодательства при декларировании никогда не будет воспринят ни украинским обществом, ни европейскими партнерами.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил, открывая срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны о неотложных мерах, которые должно принять государство после решения Конституционного Суда относительно отдельных положений закона о предотвращении коррупции.

"Дело не только в этом решении, но и вообще в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв общественного договора в Украине и на создание реальной угрозы национальной безопасности и обороне нашего государства. Мы должны не допустить ни того, что эту проблему начнет решать улица по своему усмотрению, ни того, что это или какое-то другое решение Конституционного Суда будет использовано врагами Украины для дискредитации нашей страны за рубежом", - цитирует главу государства его пресс-служба.

Зеленский отметил, что из-за вышеуказанного решения КСУ возникла проблема даже с воплощением в жизнь результатов местных выборов, которые состоялись в Украине 25 октября. Ведь без полномочий НАПК по проведению специальной проверки, которые признаны КСУ неконституционными, нельзя назначать избранных лиц на должности в органах местного самоуправления - секретаря местного совета или главу местного совета.

"Сразу скажу о главном, чтобы ни у кого не было ни малейшего сомнения, - система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее обновления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как неотложные", - подчеркнул Президент Украины.

Он призвал членов СНБО разработать конкретные решения.

Также Владимир Зеленский обратился в правоохранительные органы с просьбой установить все детали принятия указанного решения Конституционного Суда.

Напомним, 28 октября Конституционный Суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. То есть электронное декларирование в Украине с 28 октября фактически ликвидировано.

С 19 часов Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций о доходах во исполнение постановления КС.

Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов направил завуалированное предупреждение Конституционному Суду. Он отметил, что "решение некоторых органов государственной власти представляют угрозу национальной безопасности".

В июне президент Зеленский повысил статус Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики и возглавил ее.

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