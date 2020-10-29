Экс-правоохранитель предлагал миллион долларов за должность начальника областной полиции

Бывшему полицейскому и его сообщнику объявлено подозрение.

Бывший правоохранитель вместе с сообщником предложили миллион долларов за восстановление на службе в Национальной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, бывший сотрудник органов внутренних дел, не прошедший аттестацию, вместе с сообщником в одном из кабинетов Министерства внутренних дел предложили должностному лицу Департамента кадрового обеспечения Нацполиции Украины 1 млн долларов США за назначение начальником Главного управления Нацполиции в Ровенской области.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

"В частности, за эти средства экс-правоохранитель рассчитывал на содействие в успешном прохождении конкурса на вакантную должность, дальнейшее восстановление на работе и внесение главе Нацполиции Украины рекомендации относительно назначения его на должность начальника ГУ Нацполиции в Ровенской области", - говорится в сообщении.

Правоохранителями одновременно проведен ряд обысков в домовладениях и транспортных средствах уличенных лиц.

В Министерстве внутренних дел сообщают, что лицам, предложившим миллион долларов взятки начальнику одного из департаментов Нацполиции, вручены подозрения.

Сообщается, что правоохранители получили информацию о группе жителей Ровенщины, которая занимается незаконной добычей янтаря.

"Чтобы беспрепятственно осуществлять дальнейшую преступную деятельность, сообщники разработали план налаживания коррупционных связей среди руководства Национальной полиции Украины. По этому плану собирались подкупить чиновника Нацполиции и договориться о назначении на должность руководителя полиции Ровенской области лица, которое будет обеспечивать невмешательство и лояльность правоохранительных органов к противоправной деятельности "черных" копателей", - говорится в сообщении.

45-летний "претендент" вместе со своим 54-летним сообщником нашли возможность встретиться с должностным лицом Национальной полиции Украины. В разговоре с ним высказали предложение предоставления миллиона долларов США "вознаграждения" за восстановление на службе бывшего милиционера и последующее назначение его на должность руководителя областной полиции.

За попытку подкупа должностного лица, занимающего особо ответственное положение, за совершение им действий с использованием своего служебного положения, злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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