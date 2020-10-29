Неизвестный с ножом напал на охранника консульства Франции в Саудовской Аравии

Ранее нападения произошли в Ницце и Авиньоне.

Неизвестный с ножом напал на охранника консульства Франции в Саудовской Аравии
Фото: rus.delfi.ee

В городе Джидда на западе Саудовской Аравии неизвестный с ножом совершил попытку нападения на консульство Франции, ранив охранника.

По данным Le Parisien, охранник находится в больнице, его жизнь вне опасности. Нападавший задержан.

По данным СМИ, злоумышленник является гражданином Саудовской Аравии.

Сообщение о нападении поступило сразу после того, как во французской Ницце террорист обезглавил женщину и убил двух человек. Нападение произошло у базилики Нотр-Дам. Мэр города признал вооруженное нападение террористическим актом. Нападавший был ранен при задержании.

Также сегодня полицейские во французском Авиньоне застрелили мужчину, который пытался напасть на них с ножом. Мужчина выкрикивал "Аллах акбар".

Ранее сообщалось, что 16 октября в пригороде Парижа парень кухонным ножом отсек голову учителю истории, показывавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После убийства преступник попытался сбежать. Полицейские застрелили его во время преследования.

Свидетели рассказали, что перед нападением террорист якобы прокричал "Аллах акбар".

Антитеррористическая прокуратура Франции установила, что убийство совершил 18-летний чеченец Абдуллах А., родившийся в Москве.

Парень прибыл во Францию вместе со своими родителями, получившими статус беженцев десять лет назад. О его радикальных взглядах полиции не было известно.

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции открыла производство против семерых подозреваемых по делу об убийстве учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа.

После убийства учителя под Парижем французский президент заявил о кризисе ислама во всем мире. Макрон назвал убийство исламистским терактом. После этого президент Турции несколько раз посоветовал Макрону "проверить психику".

В ответ на это Франция отозвала посла в Анкаре.



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