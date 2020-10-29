Тимошенко предложила принять новый законопроект об электронном декларировании

Нардеп обратилась к представителям фракций.

Тимошенко предложила принять новый законопроект об электронном декларировании
Юлия Тимошенко
Фото: скриншот

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала прекратить истерику и травлю КСУ по поводу отмены е-декларирования и сосредоточиться на решении проблемы. Об этом она написала в фейсбуке.

Батькивщина» всегда последовательно отстаивала европейские принципы и антикоррупционные нормы, поддерживая своими голосами все соответствующие законы, в том числе по электронному декларированию. И сейчас мы за его немедленное восстановление, но конституционным путем. Мы предлагаем всем лидерам фракций безотлагательно рассмотреть законопроект, подготовленный нашей командой, который разблокирует работу антикоррупционных органов и при этом не будет противоречить Конституции, как тот, что принимался наспех и сейчас признан неконституционным", - отметила Тимошенко.

Она призвала представителей фракций собраться на консультации, чтобы во вторник в режиме ad hoc проголосовать предложенный ею законопроект.

"Европейскость и преданность демократическим стандартам - это когда свою декларацию обнародовал не только потому, что этого жестко требует закон. А в первую очередь потому, что уважаешь своих избирателей и сограждан! Сейчас я публично обнародую свою декларацию и призываю всех ответственных политиков и госслужащих сделать так же", - отметила Тимошенко, обнародовав собственную декларацию в фейсбуке.

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