Анджей Дуда разрешил женщинам Польши делать аборт

Президент Польши на фоне массовых уличных протестов выступил в эфире радиостанции RMF FM. Анджей Дуда прокомментировал запрет на аборты для женщин страны, а также высказал свое, уже новое, мнение по поводу прерывания беременности.

Бунты в Польше угрожают центральной власти: Дуда передумал запрещать аборты в стране

После того, как Конституционный трибунал Польши вынес вердикт о запрете женщинам делать аборт, в стране вспыхнули акции протеста. За несколько дней митинги переросли в антиправительственные и антирелигиозные бунты. Вероятно, руководство государства решило пойти на попятную в данном вопросе, однако не совсем…

Президент Польши заявил, что уважает права женщин на прерывание беременности, если для этого есть медицинские показания. Отметим, что по решению Конституционный трибунал неделю назад запретил проводить аборты ни при каких обстоятельствах, даже в случае «необратимых дефектов развития плода». Это решение назвали скатыванием в Средневековье, и люди вышли на улицы.

Бунты в Польше угрожают центральной власти: Дуда передумал запрещать аборты в стране

Теперь же Анджей Дуда решил не отменить постановление суда, а немного его смягчить. «Не может быть такого, чтобы закон требовал от женщины подобного героизма», - заявил президент Польши в радиоэфире.

Напомним, в середине октября 2020 года Анджей Дуда посетил Украину с официальным визитом. После возвращения в Польшу президент заболел коронавирусом, ПЦР-тест показал положительный результат.


: Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра ШвайкуНа Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра Швайку
Дело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейцаДело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейца
Зеленского на избирательном участке встретила активистка Femen без нижнего белья (фото)Зеленского на избирательном участке встретила активистка Femen без нижнего белья (фото)
Активистка Femen обнажилась перед посольством Польши в КиевеАктивистка Femen обнажилась перед посольством Польши в Киеве
На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"
Блок рекламы


Похожие новости
Владимир Зеленский разрешил тратить деньги из коронавирусного фонда на съемку сериаловВладимир Зеленский разрешил тратить деньги из коронавирусного фонда на съемку сериалов
Израиль разрешил въезд бизнес-туристамИзраиль разрешил въезд бизнес-туристам
Активистка Femen обнажилась перед посольством Польши в КиевеАктивистка Femen обнажилась перед посольством Польши в Киеве
Анджей Дуда заразился коронавирусомАнджей Дуда заразился коронавирусом
В Польше запретили аборты по медицинским показаниямВ Польше запретили аборты по медицинским показаниям
"Частные лаборатории не начнут делать тесты для людей с улицы": Степанов пояснил постановление Кабмина о бесплатном тестировании"Частные лаборатории не начнут делать тесты для людей с улицы": Степанов пояснил постановление Кабмина о бесплатном тестировании
Тесты на COVID-19 в частных лабораториях будут делать бесплатно, - СтепановТесты на COVID-19 в частных лабораториях будут делать бесплатно, - Степанов
Президент Польши посетит Украину 12-13 октябряПрезидент Польши посетит Украину 12-13 октября
Беларусь отзывает послов из Польши и ЛитвыБеларусь отзывает послов из Польши и Литвы
"Очередное сезонное обострение": МИД отреагировал на идею РоSSии сделать Крым площадкой для переговоров по Карабаху"Очередное сезонное обострение": МИД отреагировал на идею РоSSии сделать Крым площадкой для переговоров по Карабаху
Последние новости
Подгружаем последние новости