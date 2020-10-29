Анджей Дуда разрешил женщинам Польши делать аборт

Президент Польши на фоне массовых уличных протестов выступил в эфире радиостанции RMF FM. Анджей Дуда прокомментировал запрет на аборты для женщин страны, а также высказал свое, уже новое, мнение по поводу прерывания беременности.

После того, как Конституционный трибунал Польши вынес вердикт о запрете женщинам делать аборт, в стране вспыхнули акции протеста. За несколько дней митинги переросли в антиправительственные и антирелигиозные бунты. Вероятно, руководство государства решило пойти на попятную в данном вопросе, однако не совсем…

Президент Польши заявил, что уважает права женщин на прерывание беременности, если для этого есть медицинские показания. Отметим, что по решению Конституционный трибунал неделю назад запретил проводить аборты ни при каких обстоятельствах, даже в случае «необратимых дефектов развития плода». Это решение назвали скатыванием в Средневековье, и люди вышли на улицы.

Теперь же Анджей Дуда решил не отменить постановление суда, а немного его смягчить. «Не может быть такого, чтобы закон требовал от женщины подобного героизма», - заявил президент Польши в радиоэфире.