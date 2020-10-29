Разрушение антикоррупционной инфраструктуры имеет целью вернуть Украину в сферу роSSийского влияния, - Порошенко

Разрушение антикоррупционной инфраструктуры имеет целью не только обезопасить власть от ответственности за коррупцию, но и вернуть Украину в сферу роSSийского влияния. Об этом заявил экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в видеообращении.

Он также отметил, что в общении с западными партнерами убеждает их сохранить безвиз для украинских граждан, но лишить его представителей власти, ответственных за сворачивание реформ.

«С 2014 по 2019 год наша команда в тесном сотрудничестве с международными партнерами, с общественностью создала новую антикоррупционную инфраструктуру. Совершенное детальное электронное публичное декларирование состояния чиновников - самое жесткое в мире. Национальное агентство по предупреждению коррупции, национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд, новый Верховный Суд. Это было нужно для реформ внутри страны. Это стало составной частью нашей европейской интеграции и предпосылкой для получения безвиза», - напомнил Петр Порошенко.

По его мнению, отмена е-декларирования действительно заслуживает заседания СНБО. Поскольку разрушение антикоррупционных органов и антикоррупционного законодательства наносит точечные и болезненные удары по отношениям Украины с Западом, Европейским Союзом, Соединенными Штатами, по европейскому выбору, провоцирует глубокий кризис в отношениях с международными партнерами.

«Понятно, что сейчас под еще большую угрозу попал безвиз. Даже украинские дипломаты в закрытой переписке бьют тревогу. Напомню, Зеленский лично уверял, что с безвизом - все в порядке. Или сознательно говорил неправду, или даже не способен осознать глубину проблемы. Я призываю наших европейских партнеров не наказывать всех украинцев лишением безвиза за грехи власти. Кого наказывать - это всех лиц, причастных к разрушению антикоррупционной инфраструктуры, тотальному сворачиванию реформ, торможению Украины на пути в Европу. Пусть свободно путешествуют не до Куршавеля, Монако или Зальцбурга, а в Ростов, Москву и Магадан», - отмечает экс-президент.