Вице-премьер по вопросам евроинтеграции: "Безвизу с ЕС быть!"

"Есть силы внутри страны, которые заинтересованы в том, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины и одновременно лишить украинцев безвиза".

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина прокомментировала решение Конституционного суда и его вероятное влияние на безвизовый режим, отношения с ЕС и НАТО.

Она отметила, что лишить украинцев безвиза силам внутри страны не удастся. Об этом говорится в заявлении Стефанишиной в Facebook.

"Безвизу с ЕС быть! Есть силы внутри страны, заинтересованные в том, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, и одновременно лишить украинцев безвиза. Уверяю, им это не удастся!" - отметила она.

Стефанишина добавила, что обстоятельства принятия КС этого решения вызывают вопросы и возмущения.

"Это еще один сигнал, что реформа судебной ветви власти, над которой сейчас идет работа с Венецианской комиссией, должна быть доведена до логического завершения", - отметила она.

Ольга Стефанишина добавила, что курс Украины в ЕС и НАТО является окончательным, неотвратимым и закреплен в Конституции Украины."

Напомним, что 28 октября КСУ обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. То есть электронное декларирование в Украине с 28 октября фактически ликвидировано. С 19 часов Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций о доходах.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал решение КСУ "серьезным ударом", но отметил, что оно не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами. При этом министр подчеркнул, что необходимо преодолеть негативные последствия этого решения.

Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов послал завуалированное предупреждение Конституционному Суду. Он отметил, что "решения некоторых органов государственной власти представляют собой угрозу национальной безопасности". После этого президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО.

В сентябре в Европарламенте заявляли об угрозе безвиза из-за отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Тогда Рада с третьей попытки утвердила представителей в конкурсную комиссию. В Европарламенте заявили, что "украинский парламент проталкивает кандидатов, которые не имеют опыта и доброчестности, к выбору главы САП", поэтому украинская власть "ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейшую помощь в размере 1,5 млрд евро".

Кроме того, представитель ЕС по внешней политике Петер Стано призвал украинский парламент срочно изменить закон о НАБУ, отдельные положения которого КС признал неконституционными. Он добавил, что независимость бюро - условие безвиза и макрофинансовой помощи.

Президент Зеленский заверил, что безвизовому режиму ничего не угрожает.

Между тем в Европейском Союзе обеспокоены решениями Конституционного Суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.