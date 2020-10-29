Гройсман призвал чиновников обнародовать свои декларации в соцсетях

"Я имел отношение к созданию НАПК, НАБУ и САП. Я считал, что это правильно».

Гройсман призвал чиновников обнародовать свои декларации в соцсетях
Фото: Макс Требухов

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал чиновников разных уровней обнародовать свои доходы и декларации на открытых ресурсах, в том числе в социальных сетях, и таким образом ввести новую культуру открытости власти.

В эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" Гройсман отметил, что сам, на разных должностях, приложил немало усилий, чтобы Украина стала открытой.

"Я имел отношение к созданию НАПК, НАБУ и САП. Я считал, что это правильно, потому что хотел и хочу, чтобы Украина была открытой в борьбе с коррупцией. Я хочу честности", - цитирует политика Интерфакс-Украина.

По его словам, учитывая последние события, в государстве сложилась чрезвычайная ситуация.

"Сейчас немедленно надо созвать внеочередное заседание Верховной Рады Украины для принятия законов об обеспечении непрерывности декларирования и открытости. Я четыре раза проходил проверки. И горд тем, что я их прошел. Коллеги - политики и чиновники - обнародуйте свои декларации на страницах в Facebook, на своих сайтах. Мы введем новую культуру. Я хочу открытости, и это правильно", - сказал Гройсман.

Напомним, КСУ своим решением от 27 октября 2020 года по представлению 47 народных депутатов - представителей парламентских фракций "Оппозиционная платформа "За Жизнь" и "За будущее" - фактически заблокировал работу антикоррупционных подразделений Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и лишил это учреждение полномочий по контролю и проверке деклараций чиновников и политиков.

Вчера с 19 часов Национальное агентство по предотвращению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций о доходах во исполнение постановления КС.

В НАПК заявили, что Конституционный Суд заблокировал назначение руководящих кадров органов власти.

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