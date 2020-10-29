Депутат Европарламента объявил голодовку в знак протеста против бюджетного соглашения ЕС

"Моя цель - не умереть, а избежать миллионов смертей", - заявил Пьер Ларрутуру.

Депутат Европарламента объявил голодовку в знак протеста против бюджетного соглашения ЕС
Фото: Politico

Депутат Европарламента Пьер Ларрутуру объявил голодовку в знак протеста против бюджетного соглашения ЕС.

Об этом сообщает Politico.

"Моя цель - не умереть, а избежать миллионов смертей ... Если нет финансирования, нет и соглашения", - заявил Ларрутуру.

Французский депутат требует от ЕС введения налога на финансовые рынки и протестует против бюджетных планов, которые сокращают финансирование программ в области здравоохранения, исследований и изменения климата.

В июле европейские лидеры согласовали семилетний бюджет ЕС объемом 1,82 триллиона евро и пакет мер по восстановлению экономики после пандемии. Но Европейский парламент недоволен несколькими аспектами документа.

В частности, депутаты недовольны отсутствием надежного механизма для наказания за нарушение верховенства права национальными столицами и сокращениями некоторых программ. Также Европарламент хочет ввести налог на финансовые транзакции.

Ларрутуру считает, что налог, который, по мнению его сторонников, обеспечит более справедливый вклад финансового сектора в налоговые поступления, принесет 50 миллиардов евро в год. Он также обвинил Совет ЕС и Францию в том, что они заблокировали предложение, которое уже много лет обсуждается .

Напомним, в феврале Европарламент отклонил проект бюджета ЕС на 2021-2027 гг. Депутаты заявили, что пакет недостаточен для финансирования обязательств, о которых комиссия докладывала парламенту.

Глава Европейского совета Шарль Мишель в свою очередь пояснил, что европейским лидерам "необходимо больше времени". Сложности с достижением договоренностей были связаны с тем, что Великобритания, которая занимала второе место после Германии по размерам взносов в ЕС, вышла из Евросоюза. В результате "Брекзита" бюджет Европейского Союза недополучит 75 млрд евро. В июле лидеры ЕС согласовали проект документа.

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