Депутат Европарламента объявил голодовку в знак протеста против бюджетного соглашения ЕС

"Моя цель - не умереть, а избежать миллионов смертей", - заявил Пьер Ларрутуру.

Депутат Европарламента Пьер Ларрутуру объявил голодовку в знак протеста против бюджетного соглашения ЕС .

Об этом сообщает Politico.

"Моя цель - не умереть, а избежать миллионов смертей ... Если нет финансирования, нет и соглашения", - заявил Ларрутуру.

Французский депутат требует от ЕС введения налога на финансовые рынки и протестует против бюджетных планов, которые сокращают финансирование программ в области здравоохранения, исследований и изменения климата.

В июле европейские лидеры согласовали семилетний бюджет ЕС объемом 1,82 триллиона евро и пакет мер по восстановлению экономики после пандемии. Но Европейский парламент недоволен несколькими аспектами документа.

В частности, депутаты недовольны отсутствием надежного механизма для наказания за нарушение верховенства права национальными столицами и сокращениями некоторых программ. Также Европарламент хочет ввести налог на финансовые транзакции.

Ларрутуру считает, что налог, который, по мнению его сторонников, обеспечит более справедливый вклад финансового сектора в налоговые поступления, принесет 50 миллиардов евро в год. Он также обвинил Совет ЕС и Францию в том, что они заблокировали предложение, которое уже много лет обсуждается .

Напомним, в феврале Европарламент отклонил проект бюджета ЕС на 2021-2027 гг. Депутаты заявили, что пакет недостаточен для финансирования обязательств, о которых комиссия докладывала парламенту.