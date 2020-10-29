Нардеп от "Слуги народа" Шевченко послал коллегу по фракции Безгина из-за сообщения в соцсети

Безгина в комментариях поддержали и другие "слуги".

Нардеп от "Слуги народа" Шевченко послал коллегу по фракции Безгина из-за сообщения в соцсети
Євген Шевченко
Фото: Facebook Евгений Шевченко

Между народными депутатами от фракции "Слуга народа" Виталием Безгиным и Евгением Шевченко произошла перепалка в соцсети.

Безгин опубликовал в Facebook сообщение, в котором назвал коллегу "ватным клоуном" и "интеллектуально ограниченным созданием". Шевченко в ответ на это послал его в комментариях.

Шевченко на своем канале в Telegram накануне опубликовал переписку из внутрифракционного чата, а также назвал Безгина "безмозглым" в контексте его заявления о решении Конституционного суда об отмене электронного декларирования.

Безгин отреагировал на это в Facebook, предложив коллеге высказывать претензии в лицо, а не в Телеграме.

"Понимаю, что тебе тяжело даются уравнения сложнее 2+2, но в частности и тебя выбирали, чтобы ты защищал интересы украинского государства и его граждан", - заявил Безгин.

В поддержку Безгина в комментариях выступили несколько его коллег по фракции. В частности, Игорь Фрис заявил, что "публично кается" за то, что пожал ему руку, а Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что послала его в микрофон на заседании фракции.

Кроме них, солидарность выразили Богдан Яременко, Иван Юнаков, Елизавета Богуцкая.

Сам Шевченко оставил только один комментарий.

Напомним, что ранее народный депутат Александр Качура подал в суд на коллегу по фракции "Слуга народа" Елизавету Богуцкую из-за оскорбительного сообщения в Facebook. Речь идет о сообщении Богуцкой, в котором она прокомментировала заявление Качуры о вакцинации от коронавируса роSSийским препаратом.

В ответ на сообщение Качуры относительно иска в суд Богуцкая заявила, что придет на заседание, "послушает, какие конкретно слова, прочитанные на ее странице, оскорбили заявителя".

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