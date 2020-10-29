Евросоюз намекнул на прекращение финансовой помощи Украине из-за решений КСУ

Евросоюз рассматривает институты для борьбы с коррупцией как важнейший инструмент для проведения реформ в Украине и намекает, что может прекратить помощь из-за последних решение КСУ. Об этом говорится в комментарии Представительства Евросоюза в Украине, передает Униан.

Евросоюз намекнул на прекращение финансовой помощи Украине из-за решений КСУ
Фото: unian.ua

Что говорят в ЕС

В ЕС напомнили, что предоставление финансовой помощи Украине связано с независимыми, эффективными и свободными от политического давления антикоррупционными органами.

«Огромная помощь ЕС, в том числе финансовая, в разных сферах, соответственно непосредственно связана с антикоррупционными органами, которые работают независимо, эффективно и свободны от политического или иного давления», — отметили в Представительстве ЕС.

Также в заявлении сказано, что если появится запрос от украинской власти, то Евросоюз «будет готов предоставить помощь по избранию путей восстановления необходимой правовой определенности, что было также в случае предыдущих решений Конституционного суда, связанных с антикоррупционными институтами».

Предыстория

  • 16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона О НАБУ.
  • В частности, признаны такими, что не соответствуют Констритуции, положения о наделении президента Украины полномочиями образовывать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора и других должностных лиц, утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке ее формирования.
  • 27 октября Конституционный суд принял решение в деле по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусматривается ответственность за недостоверное декларирование.

Что еще предлагали отметить депутаты

Ранее в КСУ поступило конституционное представление 48 народных депутатов, которые, в частности, предлагали отменить:

  • декларирование несовершеннолетних детей и других лиц, живущих с чиновником;
  • проведение НАПК мониторинга образа жизни чиновников;
  • проведение НАПК полной проверки деклараций;
  • доступ НАПК к информационным базам данных и государственным реестрам;
  • декларирование сведений о недвижимости, незавершенном строительстве, ценном движимом имуществе, в том числе транспорте, денежных активах и заемных средствах, финансовых обязательствах, расходах и сделках, работе по совместительству;
  • декларирование сведений о чужих объектах, от которых чиновник имеет право получать доход;
  • публичный доступ к декларациям;
  • представление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

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