Лукашенко сменил министра внутренних дел Беларуси

Новым главой МВД стал Иван Кубраков, который до этого возглавлял милицию Минска.

Лукашенко сменил министра внутренних дел Беларуси
Іван Кубраков
Фото: mvd.gov.by

На фоне протестов в Беларуси Александр Лукашенко уволил министра внутренних дел Юрия Караева и назначил на эту должность Ивана Кубракова.

Об этом сообщает портал TUT.BY.

Новым главой МВД стал Иван Кубраков, который до этого возглавлял милицию Минска.

В начале месяца командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, комментируя протесты, заявил, что Иван Кубраков "сыграл колоссальную роль в защите народа".

"Именно благодаря тому, как грамотно распределялись силы и средства, была обеспечена безопасность жителей и гостей столицы, в том числе - участников несанкционированных мероприятий", - говорил он.

Сообщается, что уже бывший министр внутренних дел Юрий Караев назначен помощником президента Беларуси в Гродненской области. Лукашенко также назначил новых помощников в Брестской области и в Минске.

Напомним, в Беларуси со дня выборов президента продолжаются массовые акции протеста против фальсификаций и режима Лукашенко. 26 октября в стране начались забастовки на предприятиях и среди студентов. Некоторых участников забастовки уволили или отчислили.

В Минске проходят массовые акции, во время которых силовики применяют против митингующих силу и спецсредства.

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