В Киеве СБУ разоблачила одного из командиров подразделений боевиков "ЛНР"

Имея высшее инженерное образование, злоумышленник выполнял задачи по обеспечению ремонта бронетанковой и военной автомобильной техники террористических группировок.

В Киеве СБУ разоблачила одного из командиров подразделений боевиков "ЛНР"
Фото: пресслужба СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", который участвовал в боевых действиях против сил АТО.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Уроженец города Стаханова Луганской области в 2014 году присоединился к так называемой "народной милиции ЛНР". Главари назначили его заместителем командира одного из подразделений боевиков. Имея высшее инженерное образование, злоумышленник выполнял задачи по обеспечению ремонта бронетанковой и военной автомобильной техники террористических группировок", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что прибыв на подконтрольную украинской власти территорию, фигурант поселился в арендованном помещении в Киеве и устроился на работу в одну из коммерческих структур в сфере оказания телекоммуникационных услуг. Для этого он использовал подложные документы.

Во время обысков правоохранители обнаружили банковские карты, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами его участия в составе незаконных вооруженных формирований.

Сейчас боевику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в октябре Служба безопасности Украины разоблачила факты принудительного склонения жителей временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области к участию в противоправной деятельности террористических группировок так называемой "ЛНР". Для этого боевики создают искусственные препятствия при трудоустройстве, а также при выезде на подконтрольную украинской власти территорию.

Ранее сообщалось, что в конце сентября Служба безопасности Украины разоблачила в Северодонецке бывшего участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", участвовавшего в захвате админзданий органов государственной власти в 2014 году. Следствие установило, что злоумышленник поддерживал связь и способствовал деятельности диверсионной группы "Ямала", участники которой готовили теракты в Северодонецке ко Дню независимости в 2014 году. После освобождения города от оккупационных войск злоумышленник длительное время скрывался от правосудия.

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