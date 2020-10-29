В ЕС считают решение КСУ основанием для приостановления безвиза, - посол

Об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера Стефанишиной.

В ЕС считают решение КСУ основанием для приостановления безвиза, - посол
Фото: depositphotos.com/rossandhelen

В Европейском Союзе обеспокоены решениями Конституционного Суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

Об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, текст которого имеется у "Европейской правды".

"Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение КСУ No 13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима", - говорится в письме.

Одним из официальных триггеров для запуска механизма приостановления действия безвиза является отход третьего государства от критериев, в результате выполнения которых он был введен.

Отмечается, что принятые КСУ и Окружным административным судом Киева решения о деятельности антикоррупционных органов не остались без внимания европейских партнеров и вызвали обеспокоенность. В ЕС отмечают, что независимые антикоррупционные органы являются квинтэссенцией успешной, правовой, демократической и инвестиционно привлекательной Украины.

"Учитывая указанное и с целью предотвращения развития неблагоприятного сценария, предложили бы в сжатые сроки создать рабочую группу высокого уровня по разработке изменений в Конституцию Украины, в которую также вошли бы представители Верховной Рады, Администрации президента Украины, судейского самоуправления, научных кругов и гражданского общества" , - говорится в письме.

Ключевой задачей указанной рабочей группы называют разработку изменений в Конституцию Украины, которые, среди прочего, предусматривали бы полномочия парламента создавать государственные органы со специальным статусом.

Напомним, 28 октября КСУ обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. То есть электронное декларирование в Украине с 28 октября фактически ликвидировано. С 19 часов Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций о доходах.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал решение КСУ "серьезным ударом", но отметил, что оно не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами. При этом министр подчеркнул, что необходимо преодолеть негативные последствия этого решения.

Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов послал завуалированное предупреждение Конституционному Суду. Он отметил, что "решения некоторых органов государственной власти представляют угрозу национальной безопасности". После этого президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО.

В сентябре в Европарламенте заявляли об угрозе для безвиза из-за отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Тогда Рада с третьей попытки утвердила представителей в конкурсную комиссию. В Европарламенте заявили, что "украинский парламент проталкивает кандидатов, не имеющих опыта и добродетели, к выбору главы САП", поэтому украинская власть "ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейшую помощь в размере 1,5 млрд евро".

Кроме того, представитель ЕС по внешней политике Петер Стано призвал украинский парламент срочно изменить закон о НАБУ, отдельные положения которого КС признал неконституционными. Он добавил, что независимость бюро - условие безвиза и макрофинансовой помощи.

Президент Зеленский заверил, что безвизовому режиму ничто не угрожает.

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