В МВД зафиксировали новый суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом

Наибольшее количество больных зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской и Житомирской областях.

29 октября среди работников МВД зарегистрировали антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом – 418 случаев.

Об этом сообщил пресс-центр МВД .

Фото: Национальная полиция

Наибольшее количество больных зафиксировано в Киеве – это 56 случаев, а также в Днепропетровской области – 28 и в Житомирской – 25.

Добавим, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 12 163 правоохранителя, выздоровел 11 291, умерли 30.

Медицинские учреждения системы МВД в 24 областях загружены на 50-90% в зависимости от региона. В Киевском гарнизоне загруженность коечного фонда составляет 97%.

Всего развернуто 2715 коек для оказания медицинской помощи. Также остается резерв коек для оказания помощи в случае возникновения неотложных ситуаций: инфаркты, инсульты и другие болезни.