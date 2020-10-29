Ульяна Супрун рассказала, как восстановить обоняние и вкус после коронавируса

Ульяна Супрун, даже будучи в отставке, продолжает заботиться о здоровье украинцев. Так, экс-министр регулярно дает в соцсети рекомендации, как вести себя в случае того или иного заболевания. Не обходит она стороной и самую злободневную нынче тему – коронавирус. Так, бывшая руководительница Минздрава рассказала, как восстановить чувства обоняния и вкуса после заболевания коронавирусом.

Прежде всего, нужно заметить, что потеря обоняния – один из первейших признаков заболевания. Проявляется это неожиданно и быстро. При этом нос человека может быть вовсе не заложен.

Слизистая носа - один из наиболее простых путей проникновения вируса в организм человека. Попадая в нос, он присоединяется к рецепторам на поверхности клеток. Затем с помощью белка определенного вида вирус внедряется в клетки и начинает размножаться. Таким образом, в большинстве случаев, именно слизистая носа первой подвергается атаке злобного вируса.

Еще один характерный симптом поражения организма ковидом – потеря вкуса. Эти два ощущения составляют 40% сенсорной системы человека. Поэтому нельзя недооценивать их потерю.

Как показывает опыт, ощущения запаха и вкуса начинают возвращаться в течение одной-двух недель после заболевания. Однако в отдельных случаях их восстановление может занять до года. Поэтому Ульяна Супрун дала несколько рекомендаций, как ускорить этот процесс.

Кроме закапывания назальных кортикостероидов, рекомендуемых учеными-медиками, можно еще прибегнуть к некоторым доступным и безопасным способам. Условно их можно назвать тренировкой обоняния и вкуса.

В частности, для восстановления обоняния Супрун рекомендует взять себе за правило периодически нюхать эфирные масла, обладающие острым ароматом. Причем можно нюхать не одно, а несколько. Тем самым мы тренируем свое обоняние, что аналогично физическим тренировкам мышц тела.

Для более быстрого восстановления вкусовых ощущений экс-министр предлагает экспериментировать с едой: добавлять в нее больше специй, делать более сладкой или кислой, или же умышленно придавать горчинку тому, что вы едите.

Правда, такие эксперименты наверное все же лучше проводить в собственной тарелке, а не в общей кастрюле.