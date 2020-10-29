Секретарь СНБО назвал "отдельные действия определенных органов" угрозой нацбезопасности Украины

Данилов послал завуалированное предупреждение Конституционному суду.

Секретарь СНБО назвал "отдельные действия определенных органов" угрозой нацбезопасности Украины
Фото: ЦЕНЗОР

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что решения некоторых органов государственной власти представляют угрозу национальной безопасности.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Решения определенных органов государственной власти имеют антигосударственный и антиконституционный характер. Считаю, что их отдельные действия представляют угрозу национальной безопасности Украины", - отметил Данилов.

Какие решения и какие именно "органы государственной власти" он имел ввиду, секретарь СНБО не уточнил.

Напомним, 28 октября Конституционный Суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. То есть электронное декларирование в Украине с 28 октября фактически ликвидировано.

Вчера с 19 часов Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций о доходах во исполнение постановления КС.

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